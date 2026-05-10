Endeksin yıllık bazdaki primi yüzde +65,99’a ulaşırken, piyasadaki bu genel yükseliş trendine rağmen bazı hisseler yatırımcılarına ağır kayıplar yaşattı.

Endeksin rekor seviyeleri zorladığı bir yıllık süreçte, bazı kağıtlarda değer kayıpları yüzde 90 sınırına dayandı. İşte son bir yılın en çok kaybettirenleri...

SON BİR YILDA EN ÇOK KAYBETTİREN 10 ŞİRKET

Derlüks Yatırım Holding (DERHL): Yıllık %89,06 düşüşle listenin zirvesinde yer alıyor. (Kapanış: 15,39 TL)

Turex Turizm (TUREX): Yatırımcısına %80,38 kaybettirdi. (Kapanış: 9,42 TL)

Batı Ege GYO (BEGYO): Yıllık bazda %76,53 değer kaybetti. (Kapanış: 4,61 TL)

Borlease Otomotiv (BORLS): Yıllık %73,24 düşüş yaşadı. (Kapanış: 7,01 TL)

Visiomed (VSNMD): Yatırımcısına %72,87 kayıp yaşattı. (Kapanış: 90,75 TL)

Uşak Seramik (USAK): Yıllık %61,58 değer kaybetti. (Kapanış: 1,78 TL)

Gezinomi Seyahat (GZNMI): Yıllık %60,77 düşüş kaydetti. (Kapanış: 74,30 TL)

Papilon Savunma (PAPIL): Yatırımcısına %58,00 kaybettirdi. (Kapanış: 17,06 TL)

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat (YBTAS): Yıllık %55,27 değer kaybetti. (Kapanış: 18,04 TL)

Link Bilgisayar (LINK): Yıllık %50,80 düşüşle listeye girdi. (Kapanış: 6,30 TL)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.