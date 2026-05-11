Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüş ağırlıklı görünümle başladı. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, cumhuriyet altını ve ons altındaki güncel alış-satış fiyatları yatırımcılar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte altın piyasasında günün ilk rakamları...

11 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın

Gram altın alış fiyatı 6.826,02 TL, satış fiyatı ise 6.826,84 TL seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın

Çeyrek altın alış fiyatı 11.063,00 TL olurken, satış fiyatı 11.197,00 TL olarak işlem görüyor.

Yarım altın

Yarım altın alışta 22.126,00 TL, satışta ise 22.361,00 TL seviyesinde yer alıyor.

Tam altın

Tam altın alış fiyatı 43.784,36 TL, satış fiyatı ise 44.654,66 TL oldu.

Cumhuriyet altını

Cumhuriyet altını alışta 44.110,00 TL, satışta 44.550,00 TL seviyesinde işlem görüyor.

Ata altın

Ata altın alış fiyatı 45.152,62 TL olurken, satış fiyatı 46.298,39 TL seviyesinde bulunuyor.

Gremse altın

Gremse altın alışta 109.460,90 TL, satışta ise 111.979,09 TL seviyesinde yer aldı.

Ons altın

Ons altın alış fiyatı 4.673,15 dolar, satış fiyatı ise 4.673,78 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA İRAN VE PETROL ETKİSİ

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İran’a yönelik gelişmeler ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan belirsizlikler petrol fiyatlarının yüksek seyretmesine neden olurken, artan enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisine yönelik endişeler piyasalarda yakından izleniyor.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yakın vadeli barış beklentilerinin zayıfladığını belirterek petrol fiyatlarındaki hareketliliğin ons altın üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Öte yandan yatırımcıların gözü bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi. Piyasalarda, enflasyon görünümüne ilişkin verilerin küresel risk iştahı ve değerli metaller üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Değerli metaller tarafında spot gümüş ons başına 80,61 dolar seviyesinde işlem görürken, platin ve paladyum fiyatlarında ise sınırlı geri çekilme izlendi.