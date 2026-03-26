Bugün emtia cephesinde sert yükselişler kaydedildi:

• Altın: Yüzde 0,73 (32 dolar) değer kazanarak 4.506 dolar seviyesine ulaştı.

• Ham Petrol: Yüzde 3,30 (2,92 dolar) artışla 91,30 dolar bandına yerleşti.

• Dolar Endeksi (DXY): EST (doğu standart saati) ile 17.34 itibarıyla yüzde 0,42 yükselişle gücünü korudu.

RUSYA FAKTÖRÜ: SATIŞ BASKISI KAPIDA MI?

Piyasaları asıl endişelendiren konu ise Rusya’nın altın rezervlerine yönelik getirdiği yeni kısıtlamalar.

Uzmanlar, bu kısıtlamaların önümüzdeki ay Rusya tarafından piyasaya sürülecek altın miktarında ciddi bir artışa yol açabileceğini öngörüyor.

Eğer Ruslar nakit likiditesi sağlamak adına yüklü miktarda altın satışına başlarsa, halihazırda birçok makroekonomik zorlukla boğuşan "sarı metal" üzerinde ekstra bir düşüş baskısı oluşabilir.

TEKNİK GÖRÜNÜM: YÜKSELİŞ TRENDİ TEHLİKEDE Mİ?

Altın, bu haftanın başında 200 günlük basit hareketli ortalamasına dokunarak buradan aldığı destekle yukarı yönlü bir ivme yakalamıştı.

Teknik analizler şu an için bir yükseliş trendine işaret etse de Rusya’nın hamlesi bu gidişatı tersine çevirebilecek güçte bir "siyah kuğu" olayına dönüşebilir.

Yatırımcılar, altının 200 günlük ortalama üzerindeki kalıcılığını koruyup koruyamayacağını ve Rusya'nın arz tarafındaki olası şoklarını yakından takip edecek.

