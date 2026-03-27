Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 534 bin 999 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 251 bin lira, en yüksek 6 milyon 595 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,1 artışla 6 milyon 534 bin 999 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 530 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 32 milyar 289 milyon 552 bin 757,47 lira, işlem miktarı ise 4 bin 983,21 kilogram oldu.

ALTIN FİYATLARI

Altın Alış Satış Değişim Saat
Gram Altın 6.473,69 6.474,83 % 3.65 19:20
Ons Altın / TL 200.819,97 200.864,61 % 3.41 19:35
Ons Altın / USD 4.516,97 4.517,71 % 3.09 19:35
Çeyrek Altın 10.357,90 10.586,35 % 3.65 19:20
Yarım Altın 20.651,06 21.172,70 % 3.65 19:20
Ziynet Altın 41.433,16 42.217,12 % 3.65 19:20
Cumhuriyet Altını 43.690,00 44.352,00 % -0.81 17:00
Tüm Altın Fiyatları

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 32 milyar 646 milyon 31 bin 956,29 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler sıralandı.

Kaynak: AA
enpara
