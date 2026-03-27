Goldman Sachs Baş Analisti James Yaro, Ekim 2025’ten bu yana süregelen sert satış dalgasının artık sona yaklaştığını belirtti.

Yaro’ya göre piyasadaki dengelerin iyileşmesi ve likidite akışının stabilize olması, düşüşün en karanlık evresinin geride kaldığına dair en güçlü sinyaller.

Analist, her ne kadar FED’in şahin politikaları ve jeopolitik riskler masada kalmaya devam etse de bu faktörlerin fiyatlar üzerindeki yıkıcı etkisinin artık "marjinalleştiğini" savunuyor.

YÜZDE 46’LIK KAYIP FIRSATA MI DÖNÜŞÜYOR?

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise Bitcoin ile korele hareket eden hisse senetlerindeki devasa erime.

Ekim 2025'ten bu yana yaşanan yüzde 46’lık düşüşün ardından Goldman Sachs, mevcut tabloyu bir "çöküş" değil, stratejik bir "alım fırsatı" olarak nitelendiriyor.

Analist Öngörüsü: "Bitcoin, 2026’nın ilk çeyreğinde 60.000 ile 75.000 dolar aralığında sarsılmaz bir kale inşa etti. Bu bölge, fiyatın aşağı yönlü süzülmek yerine konsolide olacağı ana merkezdir."

3 AY DİP, 2. YARIDA YÜKSELİŞ

Goldman Sachs’ın yol haritasına göre kripto para piyasasını iki aşamalı bir süreç bekliyor:

• Dip Oluşumu: Yaklaşık üç ay sürecek yapıcı bir konsolidasyon (yatay seyir) dönemi.

• Toparlanma: 2026 yılının ikinci yarısından itibaren başlayacak ivmeli bir yükseliş trendi.

DEV BANKANIN "KENDİ CÜZDANI" DA BTC DİYOR

Goldman Sachs'ın Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yaptığı yatırım miktarı 2025 sonu itibarıyla 2,36 milyar dolara ulaşmış durumda.

Ayrıca kurumun portföyünde 152 milyon dolarlık XRP ETF yatırımı bulunuyor.

Bitcoin, Türkiye saat ile 16.27 itibarıyla yüzde 0,50 ekside, 12 bin 644 dolardan kayda geçti. Haftalık kayıp yüzde 3, aylık ise 9 civarında olurken; yıllık prim yüzde 31 seviyelerine kadar çekildi.

