Mart ayının ilk üç haftasını kapsayan veriler, geleneksel güvenli limanlardan ciddi bir sermaye çıkışı olduğunu ortaya koyuyor:

Altın ETF'leri: Bu dönemde yaklaşık 11 milyar dolarlık devasa bir çıkış yaşadı.

Gümüş ETF'leri: Geçen yazdan bu yana kaydedilen tüm sermaye girişlerini bu süreçte tersine çevirerek kan kaybetti.

Bitcoin: Değerli metallerin aksine, aynı dönemde net girişler kaydederek kurumsal ve bireysel yatırımcının odağı olmayı sürdürdü.

SAVAŞ DÖNEMİNDE KRİPTO AKTİVİTESİ PATLADI

J.P. Morgan analistleri, özellikle İran ile yaşanan gerilim sürecinde bölgedeki kripto trafiğinde belirgin bir artış gözlemledi. Yerel yatırımcıların fonlarını yerel borsalardan çıkararak kendi soğuk cüzdanlarına veya uluslararası platformlara taşıdığı belirtildi.

Bitcoin’in tercih edilme nedenleri olarak şu başlıklar öne çıktı:

Sınır ötesi yapısı ve sermaye kontrollerine takılmaması.

7/24 işlem görebilme imkânı.

Kendi kendine saklama (self-custody) özelliği sayesinde merkezi risklerden korunması.

KURUMSAL TERCİH DEĞİŞİYOR: LİKİDİTEDE BİTCOİN ALTINI GEÇTİ

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise vadeli işlem piyasaları oldu. Ocak ayından bu yana altın ve gümüş vadeli işlem pozisyonları sert düşüş yaşarken, Bitcoin pozisyonlarının görece istikrarlı kaldığı görüldü. Analistler, Bitcoin’in piyasa erişimi ve likidite koşullarının artık altını geride bıraktığına vurgu yaparak, kripto paranın modern savaş ekonomilerinde vazgeçilmez bir araç haline geldiğini belirtti.

Kaynak: Ekotürk

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.