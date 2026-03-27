Şirket yönetim kurulu tarafından daha önce gündeme getirilen temettü ödeme teklifi, Genel Kurul’da kabul edildi.

Bu kararla birlikte Logo Yazılım, elde ettiği kârı ortaklarıyla paylaşma geleneğini 2026 yılında da sürdürmüş oldu.

HİSSE BAŞINA NE KADAR ÖDENECEK?

Yatırımcıların en çok merak ettiği rakamlar ise şu şekilde netleşti:

• Brüt Kar Payı: Hisse başına 5,2631578 TL

• Net Kar Payı: Hisse başına 4,4736841 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Logo Yazılım, ödeme süreciyle ilgili esnek ancak net bir tarih aralığı paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre nakit temettü ödemelerinin en geç 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.