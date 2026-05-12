Astor Enerji, 2026 yılının ilk üç aylık döneminde 1.811.756.765 TL net kâr elde etti.

Bilançonun öne çıkan detayları:



• Hasılat: Geçen yıla göre yüzde 13 artış gösterdi.

• Esas Faaliyet Kârı: Yüzde 56’lık güçlü bir büyüme ile operasyonel verimliliğin arttığına işaret etti.

• Özkaynaklar: Çeyreklik bazda yüzde 5 büyüme kaydederek istikrarlı yükselişini sürdürdü.

HİSSELERDE SON DURUM: BİLANÇOYU SATIŞLA KARŞILADILAR

Şirket, finansal tablolarda gövde gösterisi yaparken; ASTOR fiyatında kâr realizasyonu kaynaklı geri çekilme yaşanıyor.

Güçlü kâr rakamlarına rağmen ASTOR payları bugün seans açılışını düşüşle yaparak saat 10.27 itibarıyla yüzde 2’yi aşan kayıpla 331,25 TL seviyesinden işlem görüyor.

BANK OF AMERİCA SATIŞIN BAŞINI ÇEKİYOR

Saat 10.30 itibarıyla tahtadaki en büyük satıcı 1 milyon lot üzerindeki çıkışla (toplam satışın yüzde 60'ı) Bank of America oldu. Tacirler ve Ünlü Menkul de satıcılı tarafta BofA'ya eşlik etti.

Alıcı tarafında ise Ak Yatırım (453 bin lot) ve İş Yatırım (231 bin lot) başı çekerken, bireysel yatırımcıyı temsil eden "Midas" ve "Diğer" grubunun aktif alımları, yabancı ve kurumsal satışları karşılamaya çalıştı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.