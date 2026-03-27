Macquarie Group, İran savaşının haziran ayına kadar sürmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının varil başına 200 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Analistler, bu senaryonun küresel enerji piyasalarında ciddi bir şok etkisi yaratabileceğine dikkat çekti.

OLASILIK HESAPLANDI: İKİ FARKLI SENARYO

Vikas Dwivedi'nin de aralarında bulunduğu analistlere göre, çatışmanın ikinci çeyreğe sarkması durumunda petrol fiyatlarında tarihsel olarak yüksek reel seviyeler görülebilir. Bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüzde 40 olarak değerlendirilirken, yüzde 60 olasılıkla savaşın bu ay sonunda sona erebileceği öngörüldü.

MARTTA PETROL FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla birlikte Orta Doğu'da artan gerilim, petrol piyasalarını sert şekilde etkiledi. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel enerji arzını ciddi ölçüde kısıtladı. Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol mart ayında rekor düzeyde aylık artışa hazırlanıyor.

"BOĞAZ KAPALI KALIRSA TALEP BİLE YOK OLABİLİR"

Analistlerin 27 Mart tarihli raporunda, boğazın uzun süre kapalı kalması halinde petrol fiyatlarının tarihi seviyelere ulaşarak küresel talebi bile baskılayabileceği vurgulandı.

Raporda, boğazın yeniden açılma süresi ve enerji altyapısında oluşabilecek hasarın, emtia fiyatlarının uzun vadeli seyri açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

BRENT PETROL KRİTİK SEVİYELERDE

Brent petrol, ay başında gördüğü 119,50 dolarlık zirvenin ardından bugün varil başına yaklaşık 107 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bloomberg verilerine göre Brent petrol, 2008 yılında 147,50 dolarla nominal zirvesini görmüştü.

GÖZLER 6 NİSAN'DA!

Donald Trump, İran'ın enerji tesislerine yönelik olası saldırılar için belirlenen süreyi 10 gün erteleyerek son tarihi 6 Nisan'a uzattı. Trump ayrıca, İran'ın iyi niyet göstergesi olarak 10 petrol tankerinin boğazdan geçişine izin verdiğini öne sürdü.

GÜNLÜK 20 MİLYON VARİLLİK KRİTİK GEÇİŞ

Analistler, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının etkisinin çok büyük olduğuna dikkat çekerek, çatışma öncesinde bu hat üzerinden günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ve 5 milyon varil rafine ürün taşındığını hatırlattı. Bu büyüklükteki bir kesintinin, hem ham petrol hem de rafine ürün fiyatlarında sert yükselişlere yol açtığı belirtildi.