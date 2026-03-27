Global piyasalardaki dalgalanmalar, Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. 27 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla motorin kullanıcılarını sevindiren dev indirim pompaya yansırken, sektör kaynaklarından gelen "zam" uyarısı sevincin kısa süreceğine işaret etti.

İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ile piyasadaki son durum:

MOTORİNDE 5,35 TL’LİK İNDİRİM UYGULANDI

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubu litre fiyatlarında 5 lira 35 kuruşluk büyük bir indirime gidildi. Bu düşüşle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 70 TL sınırının altına geriledi. Ancak bu indirim haberiyle eş zamanlı olarak, yarından (Cumartesi) itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 lira 23 kuruşluk bir zam beklentisinin olduğu bildirildi.

27 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

Günün ilk saatleri itibarıyla il il akaryakıt satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,52 TL

Motorin: 68,63 TL

LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,38 TL

Motorin: 68,49 TL

LPG: 29,89 TL

Ankara

Benzin: 63,49 TL

Motorin: 69,76 TL

LPG: 30,37 TL

İzmir

Benzin: 63,76 TL

Motorin: 70,03 TL

LPG: 30,29 TL

Kaynak: Ekonomim