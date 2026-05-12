Artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle tüketiciler uygun fiyatlı alışveriş seçeneklerine yönelirken, outlet mağazalarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Özellikle bayram alışverişi dönemlerinde yoğunluk yaşayan outlet mağazaları artık yılın büyük bölümünde dolu kalıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin özel haberine göre; uzun yıllardır tüketicilerin zihninde outlet mağazaları; sezonu geçmiş, elde kalmış veya küçük üretim hataları bulunan kaliteli ürünlerin daha uygun fiyatlarla satıldığı yerler olarak biliniyordu. Ancak tekstil sektöründe değişen üretim stratejileriyle birlikte bu algının önemli ölçüde değiştiği belirtiliyor.

"GEÇEN SEZON ÜRÜNÜ" YERİNE ÖZEL UCUZ ÜRETİM

Sektörde yapılan incelemelere göre outlet mağazalarında satılan ürünlerin önemli bölümünün aslında hiçbir zaman ana mağazaların raflarında yer almadığı ifade ediliyor.

Birçok markanın outlet mağazaları için ayrı üretim bandı kurduğu ve bu ürünlerin maliyetleri düşürmek amacıyla daha düşük kaliteli materyallerle üretildiği öne sürülüyor.

Bu üretimlerde kumaş gramajlarının düşürüldüğü, sentetik karışımların artırıldığı ve işçilik maliyetlerini azaltmak için dikiş kalitesinden ödün verildiği belirtiliyor.

"AYNI KALIBA DAHA UCUZ KUMAŞ KULLANILIYOR"

Merter ve Yenibosna'da uzun yıllardır fason üretim yapan bir tekstil atölyesi sahibi, sektörün işleyişini şu sözlerle anlattı:

"Vatandaş outlet mağazasına girip aldığı ürünün geçen sezon ana mağazada satılamayan ürün olduğunu düşünüyor. Oysa markalar bize sezon başında iki farklı sipariş veriyor. Biri ana mağaza koleksiyonu, diğeri doğrudan outlet mağazaları için üretilen seri oluyor."

Atölye sahibi, outlet için hazırlanan siparişlerde daha düşük kaliteli kumaş ve işçilik talep edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aynı tişört kalıbını kullanıyoruz ama iplik kalitesi düşürülüyor, kumaş inceltiliyor, dikiş detayları azaltılıyor. Yani ürün daha baştan düşük maliyetle üretiliyor."

MARKALAR NEDEN BU YÖNTEMİ TERCİH EDİYOR?

Uzmanlara göre markaların bu stratejiyi tercih etmesinin temel nedenlerinden biri marka algısını korumak.

Lüks mağazalarda fiyat indirimi yapmak istemeyen markaların, outlet mağazaları üzerinden daha uygun fiyatlı ancak farklı kalite segmentinde ürün sunduğu belirtiliyor.

Ayrıca outlet mağazalarının sayısındaki artış nedeniyle yalnızca eski sezon ürünlerinin rafları doldurmaya yetmediği, bu nedenle outlet için özel üretim yapıldığı ifade ediliyor.

TÜKETİCİ BU FARKI NASIL ANLAYABİLİR?

Uzmanlar, tüketicilerin outlet mağazalarında alışveriş yaparken bazı detaylara dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor.

KUMAŞ VE DİKİŞ DETAYLARINI KONTROL EDİN

Ürünün kumaşı aşırı inceyse, ışık geçiyorsa veya dikiş aralıkları geniş görünüyorsa ürünün outlet için özel üretilmiş olabileceği belirtiliyor.

ÜRÜN KODLARINI KARŞILAŞTIRIN

Ana mağazada bulunan ürünlerle outlet ürünlerinin etiket kodlarının farklı olabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre outlet ürünlerinde "OUT", "O" veya farklı kod yapıları kullanılabiliyor.

ÜRÜNÜ MARKANIN SİTESİNDE ARATIN

Beğenilen ürünün markanın resmi internet sitesinde veya eski sezon kataloglarında yer almaması halinde, ürünün outlet mağazası için özel üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor.