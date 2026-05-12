Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de aile yapısına ilişkin güncel verileri yayımladı. "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında hazırlanan özel bültende, hane yapısından boşanma oranlarına, yaşlı nüfustan gençlerin yaşam tercihlerine kadar dikkat çeken veriler yer aldı.

Türkiye'de aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilirken, her yıl mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına karar verildi.

ORTALAMA HANEHALKI KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, 2025 yılı itibarıyla 3,08 kişiye geriledi.

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, en düşük oran 2,49 kişi ile Tunceli'de kaydedildi.

TEK KİŞİLİK HANELERİN ORANI YÜKSELDİ

Tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 13,9 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 20,5'e yükseldi.

Tek kişilik hanelerin en yaygın olduğu il yüzde 32,7 ile Gümüşhane olurken, en düşük oran yüzde 11,5 ile Batman'da görüldü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Tek çekirdek ailelerin oranı yüzde 62,7'ye gerilerken, geniş ailelerin oranı yüzde 13,5 olarak hesaplandı.

TEK EBEVEYNLİ AİLE SAYISI ARTTI

Türkiye'de tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında yüzde 7,6 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 11,3'e çıktı.

Bu hanelerin yüzde 8,5'ini anne ve çocuklardan oluşan aileler oluştururken, yüzde 2,8'ini baba ve çocuklardan oluşan aileler meydana getirdi.

Tek ebeveynli aile oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,8 ile Bingöl oldu.

HER DÖRT HANEDEN BİRİNDE YAŞLI BİREY BULUNUYOR

2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki hanelerin yüzde 26,1'inde en az bir 65 yaş üstü birey yaşadığı belirtildi.

Tek başına yaşayan yaşlı birey sayısı ise 2014 yılında yaklaşık 1 milyon seviyesindeyken, 2025 yılında 1 milyon 836 bine yükseldi.

Tek kişilik yaşlı hanelerin yüzde 73,5'ini kadınlar oluşturdu.

GENÇLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ AİLESİYLE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70'inin anne ve/veya babasıyla birlikte yaşadığı görüldü.

Bu oran içinde erkeklerin payı yüzde 42,6 olurken, kadınların payı yüzde 27,4 olarak hesaplandı.

AKRABA EVLİLİKLERİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de akraba evliliği oranı 2010 yılında yüzde 5,9 seviyesindeyken, 2025 yılında yüzde 3'e geriledi.

Akraba evliliğinin en yaygın olduğu il ise yüzde 16,9 ile Şanlıurfa oldu.

VATANDAŞLARIN MUTLULUK KAYNAĞI AİLE OLDU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre bireylerin yüzde 69'u kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtti.

Aileyi sırasıyla çocuklar, eşler ve ebeveynler takip etti.

BOŞANMALARDAN 191 BİN ÇOCUK ETKİLENDİ

2025 yılında kesinleşen boşanma davaları sonucunda 193 bin 793 çift boşanırken, 191 bin 371 çocuk velayet sürecinden etkilendi.

Çocukların velayetinin yüzde 74,6'sı anneye, yüzde 25,4'ü ise babaya verildi.

GENİŞ AİLELERDE YOKSULLUK ORANI DAHA YÜKSEK

Gelir ve yaşam koşulları araştırmasına göre Türkiye'de yoksulluk oranı yüzde 20,6 olarak hesaplandı.

Geniş ailelerden oluşan hanelerin yüzde 27,1'inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı görüldü.

Öte yandan nüfusun yüzde 28,8'i konutlarında sızdıran çatı, nemli duvar veya çürümüş pencere gibi sorunlarla karşılaştığını bildirdi.