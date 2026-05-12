Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre inşaat maliyet endeksi 2026 yılı mart ayında hem aylık hem yıllık bazda yükseliş gösterdi.

Verilere göre inşaat maliyet endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,76 artarken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 27,24 yükseldi.

Maliyet artışında özellikle malzeme fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

MALZEME VE İŞÇİLİK MALİYETLERİNDE ARTIŞ DEVAM ETTİ

Mart ayında malzeme endeksi aylık bazda yüzde 3,50 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 1,54 artış kaydetti.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme maliyetleri yüzde 25,61, işçilik maliyetleri ise yüzde 30,07 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİNDE YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında aylık yüzde 1,89, yıllık bazda ise yüzde 26,26 artış gösterdi.

Bu dönemde bina inşaatlarında malzeme endeksi aylık yüzde 2,23 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 1,33 arttı.

Yıllık bazda ise bina inşaatlarında malzeme maliyetleri yüzde 24,17, işçilik maliyetleri yüzde 29,76 olarak hesaplandı.

BİNA DIŞI YAPILARDA ARTIŞ YÜZDE 30'U GEÇTİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayında dikkat çeken bir yükseliş kaydetti.

Endeks aylık bazda yüzde 5,63, yıllık bazda ise yüzde 30,46 arttı.

Söz konusu yapılarda malzeme endeksi aylık yüzde 7,48 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 2,28 artış gösterdi.

Yıllık bazda ise malzeme maliyetleri yüzde 30,09, işçilik maliyetleri yüzde 31,16 yükseldi.