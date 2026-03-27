Kira geliri elde eden milyonlarca ev sahibi için kritik süreçte geri sayım başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre, yıllık kira gelirine ilişkin beyanname verme süresinin dolmasına yalnızca 4 gün kaldı. Süreyi kaçıran mükellefleri ise cezai yaptırımlar bekliyor.

BEYANNAME SÜRESİ DOLUYOR

2025 yılı boyunca konut veya iş yeri kira geliri elde eden mülk sahiplerinin, elde ettikleri gelirleri beyan etmeleri gerekiyor. Beyan işlemleri her yıl olduğu gibi mart ayında yapılırken, son gün yaklaşırken yoğunluk da artmış durumda. Uzmanlar, son günlere kalınmaması konusunda uyarıyor.

KİMLER BEYANNAME VERMEK ZORUNDA?

Belirlenen istisna tutarının üzerinde kira geliri elde eden herkes beyanname vermekle yükümlü. 2025 yılı için konut kira gelirlerinde belirlenen istisna tutarının aşılması halinde, gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekiyor. İş yeri kira gelirlerinde ise stopaj uygulaması bulunsa da belirli şartlar altında beyan zorunluluğu devam ediyor.

Beyanname süresinin geçirilmesi durumunda mükellefler için vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi gibi yaptırımlar söz konusu oluyor. Ayrıca eksik ya da hatalı beyanda bulunulması halinde de ek cezalar gündeme gelebiliyor.

İŞLEMLER ONLİNE YAPILABİLİYOR

Beyanname işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital vergi dairesi üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Mükellefler, e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak birkaç adımda beyanlarını tamamlayabiliyor. Uzmanlar, hem cezai yaptırımlarla karşılaşmamak hem de süreci sorunsuz tamamlamak için son gün beklenmeden işlemlerin yapılmasını öneriyor.