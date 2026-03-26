28 Şubat’ta patlak veren İran-İsrail çatışmasıyla birlikte dolar, "güvenli liman" talebi ve ABD’nin enerji üreticisi rolüyle yüzde 2 değer kazanarak Aralık ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak David Adams liderliğindeki Morgan Stanley stratejistleri, piyasanın eksik bir hesaplama yaptığı görüşünde.

Yayımlanan notta, piyasaların enerji fiyatlarındaki artışın yaratacağı enflasyon riskini fiyatladığı, ancak savaşın küresel ekonomik büyüme üzerindeki daraltıcı etkisini henüz tam olarak yansıtmadığı belirtildi.

Stratejistler, büyüme endişelerinin ön plana çıkmasıyla doların yönünü aşağı çevireceğini öngörüyor.

FAİZ MAKASI DARALIYOR

Morgan Stanley’nin raporunda, doların zayıflayacağına dair en somut gerekçe olarak Avrupa ve ABD arasındaki faiz politikası farklılaşması gösteriliyor:

• Federal Reserve (Fed): Banka, Fed’in enerji fiyatlarındaki artışı "geçici bir şok" olarak değerlendireceğini ve enflasyondan ziyade ekonomik büyümeyi korumaya odaklanacağını tahmin ediyor. Bu senaryoda Fed'den bu yıl iki faiz indirimi bekleniyor.

• Avrupa Merkez Bankası (ECB): Savaş öncesi faiz indirimi bekleyen piyasalar, yükselen enerji maliyetleri sonrası rotayı faiz artışına kırdı. Morgan Stanley, ECB’nin enflasyonla mücadele kapsamında yarım puanlık bir faiz artışına gidebileceğini öngörüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN "TERS KÖŞE" RİSKİ

Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC) verileri, yatırımcıların 17 Mart haftasında bu yıl ilk kez dolarda net "alım" pozisyonuna geçtiğini gösteriyor.

Ancak Morgan Stanley, Citadel Securities’in de daha önce dikkat çektiği üzere, odak noktasının enflasyondan küresel durgunluk riskine kaymasıyla birlikte dolar aleyhine bir tablonun oluşacağını savunuyor.

Morgan Stanley'e göre hem mutlak faiz oranları hem de piyasa beklentileri doların aleyhine dönmek üzere. Yatırımcılar için mevcut ralli, aniden tersine dönebilecek riskli bir bölgeyi işaret ediyor.

