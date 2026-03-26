Yabancı yatırımcıların radarına giren ve portföylerde ağırlığı en çok artan hisselerde teknoloji ve enerji odaklı isimler dikkat çekiyor. Günün öne çıkanları:

• Artışta Liderler: Yabancı oranını en çok artıran hisse 3.75 bps ile DURKN oldu. Onu 3.2 bps artışla DOFRB ve 2.52 bps ile AKHAN izledi.

• Azalışta Liderler: Portföylerde ağırlığı en çok azalan hisse ise -5.77 bps ile EMPAE olurken; YAPRK (-2.84 bps) ve MANAS (-2.06 bps) yabancı payı zayıflayan diğer kağıtlar arasında yer aldı.

SÜREKLİ ARTANLAR VE DÜŞENLER

Kısa vadeli spekülasyondan ziyade trend takibi yapanlar için hazırlanan "sürekli artış" ve "sürekli düşüş" listeleri, piyasadaki yönelim hakkında ipuçları veriyor.

Yabancı Payı 3 Gündür Kesintisiz Artanlar:

• AKENR (3 Gün)

• AKFIS (3 Gün)

• AKHAN (3 Gün)

• AKSA (3 Gün)

• ALVES (3 Gün)

Yabancı Payı 3 Gündür Kesintisiz Düşenler:

• AEFES (3 Gün)

• AGHOL (3 Gün)

• ALCAR (3 Gün)

• ALGYO (3 Gün)

• ARMGD (3 Gün)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 294.5 19.584.503.908,75 % 1.2 18:10 ASTOR 209.2 18.412.209.414,90 % 9.07 18:10 TUPRS 250.5 8.281.308.108,80 % -3.28 18:10 ASELS 337.5 8.224.939.348,00 % -4.12 18:10 AKBNK 70.9 7.724.341.217,95 % 0.85 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.