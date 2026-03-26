Borsa İstanbul (BIST 100), güne önceki günkü kazançlarını geri vererek başladı.

Dünü 12.963,87 puandan pozitif kapatan endeks, yeni güne yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan "merhaba" dedi.

Özellikle bankacılık endeksindeki yüzde 1,37’lik değer kaybı, açılışta piyasa üzerinde baskı kuran temel faktör oldu.

GÖZLER ORTA DOĞU VE ABD HATTINDA

Piyasalardaki bu kararsız seyirde, ABD ile İran arasındaki çelişkili açıklamalar ve Orta Doğu’da bir nebze hafiflese de devam eden gerilim etkili oluyor.

Yatırımcılar güvenli liman arayışını sürdürürken, haber akışına duyarlı hareket eden borsada işlem hacimleri de dikkat çekiyor.

BANK OF AMERİCA (BOFA) HANGİ HİSSELERİ TOPLUYOR?

Saat 10.50 itibarıyla piyasanın en çok takip edilen aracı kurumu olan Bank of America'nın net hacmi -843.575.423 olarak verilere yansıdı. Kurumun alım ve satım tarafındaki stratejik tercihleri ise şu şekilde şekillendi:

• Alım Tarafında SASA Rüzgarı: BofA'nın alım listesinin zirvesinde yüzde 45,82 gibi devasa bir oranla SASA yer alıyor. SASA'yı sırasıyla CANTE, IHLAS, FENER ve QUAGR takip ediyor.

• Satış Tarafında PEKGY Dikkat Çekiyor: Kurumun en çok çıkış yaptığı hisselerde ise başı PEKGY çekerken, onu DMRGD, ADESE, KZBGY ve ALVES izliyor.

