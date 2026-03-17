Ekonomik ve finansal kararlarını dövizdeki değişimlere göre şekillendiren vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle küresel enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarına dair beklentiler, kur fiyatlamaları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Piyasaların açılışıyla birlikte Salı gününe ilişkin güncel veriler şu şekilde yansıdı:

DOLAR/TL’DE SON DURUM

ABD Doları, saat 07:15 itibarıyla 44,1681 TL alış ve 44,2126 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Doların Türk Lirası karşısındaki bu seviyesi, iç piyasada ithalat maliyetleri ve enflasyon beklentileri açısından kritik bir nokta olarak izleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Avrupa para birimi Euro, aynı saatler itibarıyla 50,9021 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro tarafındaki bu hareketlilik, özellikle ihracatçılar ve Avrupa ile ticaret yapan sektörler tarafından yakından takip ediliyor.