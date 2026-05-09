Dolar/TL ve euro/TL kuru yatırımcılar ile vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İşte 9 Mayıs 2026 güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları…
Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik beklentiler döviz kurlarında yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle dolar ve euro kurundaki anlık değişimler yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Dolar/TL ve euro/TL paritesinde güncel seviyeler belli oldu. Döviz piyasalarında işlem yapmak isteyenler arama motorlarında "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?” ve "Canlı döviz kuru" sorgularını artırdı.
9 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI
Saat 09:11 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL şu şekilde;
Dolar alış: 45,2968 TL
Dolar satış: 45,4098 TL
Euro alış: 53,4763 TL
Euro satış: 53,5661 TL