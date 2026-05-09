Google Haberler

Dolar/TL ve euro/TL kuru yatırımcılar ile vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. İşte 9 Mayıs 2026 güncel dolar ve euro alış-satış fiyatları…

Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik beklentiler döviz kurlarında yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle dolar ve euro kurundaki anlık değişimler yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Dolar/TL ve euro/TL paritesinde güncel seviyeler belli oldu. Döviz piyasalarında işlem yapmak isteyenler arama motorlarında "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?” ve "Canlı döviz kuru" sorgularını artırdı.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Saat 09:11 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL şu şekilde;

Dolar alış: 45,2968 TL
Dolar satış: 45,4098 TL

Euro alış: 53,4763 TL
Euro satış: 53,5661 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,30 45,41 % 0.24 23:59
Euro 53,48 53,57 % 0.56 23:59
İngiliz Sterlini 61,87 61,96 % 0.59 23:58
Avustralya Doları 32,82 32,91 % 0.78 23:59
İsviçre Frangı 58,33 58,51 % 0.78 23:59
Rus Rublesi 0,61 0,61 % 0.55 23:50
Çin Yuanı 6,66 6,68 % 0.42 23:59
İsveç Kronu 4,91 4,93 % 0.96 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine dev indirim! 70 TL'nin altına indi: 9 Mayıs güncel fiyatlarMotorine dev indirim! 70 TL'nin altına indi: 9 Mayıs güncel fiyatlar
Fed raporu yayımlandı! Petrol şoku ve jeopolitik risk alarmıFed raporu yayımlandı! Petrol şoku ve jeopolitik risk alarmı

Google Haberler