Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik beklentiler döviz kurlarında yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle dolar ve euro kurundaki anlık değişimler yatırımcılar, ithalat-ihracat yapan şirketler ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Dolar/TL ve euro/TL paritesinde güncel seviyeler belli oldu. Döviz piyasalarında işlem yapmak isteyenler arama motorlarında "Dolar kaç TL?", "Euro ne kadar oldu?” ve "Canlı döviz kuru" sorgularını artırdı.

9 MAYIS 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Saat 09:11 itibarıyla dolar/TL ve euro/TL şu şekilde;

Dolar alış: 45,2968 TL

Dolar satış: 45,4098 TL

Euro alış: 53,4763 TL

Euro satış: 53,5661 TL