Dolar ve euro kurunda hareketlilik sürüyor. İşte günün ilk saatlerinde güncel dolar/TL ve euro/TL alış-satış fiyatları.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz talebindeki hareketlilik, yatırımcıların döviz kurlarına yönelik takibini artırdı. Dolar/TL ve Euro/TL kuru, 8 Mayıs 2026 tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Saat 07.11 itibarıyla;

Dolar/TL alış-satış fiyatı
Dolar alış: 45,3295 TL
Dolar satış: 45,3478 TL

Euro/TL alış-satış fiyatı
Euro alış: 53,1918 TL
Euro satış: 53,2590 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,29 45,32 % 0.13 04:06
Euro 53,12 53,25 % -0.08 04:06
İngiliz Sterlini 61,34 61,56 % -0.17 04:06
Avustralya Doları 32,65 32,68 % 0.16 04:06
İsviçre Frangı 58,02 58,08 % 0.14 04:06
Rus Rublesi 0,61 0,61 % -0.01 03:00
Çin Yuanı 6,65 6,66 % 0.16 04:06
İsveç Kronu 4,88 4,88 % 0.16 04:06
DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın adımları döviz piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, döviz kurlarındaki kısa vadeli hareketliliğin veri akışına bağlı sürebileceğini belirtiyor.

