Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz talebindeki hareketlilik, yatırımcıların döviz kurlarına yönelik takibini artırdı. Dolar/TL ve Euro/TL kuru, 8 Mayıs 2026 tarihinde yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

Saat 07.11 itibarıyla;

Dolar/TL alış-satış fiyatı

Dolar alış: 45,3295 TL

Dolar satış: 45,3478 TL

Euro/TL alış-satış fiyatı

Euro alış: 53,1918 TL

Euro satış: 53,2590 TL

DÖVİZ PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikası, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın adımları döviz piyasalarında fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Analistler, döviz kurlarındaki kısa vadeli hareketliliğin veri akışına bağlı sürebileceğini belirtiyor.