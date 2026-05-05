Yatırımcıların "bekle-gör" stratejisi izlediği piyasalarda, Türk lirası karşısında döviz kurlarındaki sınırlı yükseliş dikkat çekiyor.

ABD doları, saat 06.56 itibarıyla alışta 45,20 TL, satışta ise 45,23 TL seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Veri akışı ve jeopolitik gelişmeler yurt için doların Türk lirası karşısındaki seyrinde belirleyici bir rol oynamaya devam ediyor.

Avrupa kanadında ise euro, Türk lirası karşısındaki direncini koruyor. Saat 06.56 verilerine göre euro/TL, 52,91 TL bandında seyrediyor.

PİYASA ANALİZİ: NEDEN TEMKİNLİ BİR SEYİR VAR?

Ekonomi uzmanları, döviz kurlarındaki bu "temkinli" tabloyu şu iki ana nedene bağlıyor:

• Enflasyon Beklentisi: Merkez Bankası'nın faiz politikası üzerinde doğrudan etkili olacağı için piyasa oyuncuları büyük pozisyonlar almaktan kaçınıyor.

• Haftalık Açılış Etkisi: Haftanın ilk işlem gününde kurların yukarı yönlü bir eğilimle başlaması, piyasadaki likidite ihtiyacı ve küresel dolar endeksindeki değişimlerle paralellik gösteriyor.

Döviz kurlarındaki anlık değişimler, gün içindeki siyasi ve ekonomik gelişmelerle farklılık gösterebilir. Yatırımcıların gün boyu gelecek olan resmi açıklamaları takip etmesi öneriliyor.