Türkiye ekonomisinde gözler bugün saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan nisan ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Nisan ayı enflasyon rakamları hem Merkez Bankası’nın para politikası adımları hem de piyasa fiyatlamaları açısından belirleyici bir rol oynayacak.

DOLAR VE EURODA SON DURUM

Haftanın açılışında döviz kurları, enflasyon verisi öncesinde yukarı yönlü ve temkinli bir seyir izliyor. Saat 07:10 itibarıyla piyasalardaki tablo şu şekilde:

• ABD Doları: Güne 45,1752 TL alış ve 45,2062 TL satış seviyelerinden başladı.

• Euro: Aynı dakikalarda Türk lirası karşısında 53,1040 TL bandında işlem görerek güçlü duruşunu koruyor.

PİYASA ENFLASYONA ODAKLANDI

Ekonomi yönetiminin dezenflasyon süreci kapsamındaki açıklamaları ve sıkı para politikası sürerken, nisan ayı verisi piyasalar için bir "test" niteliği taşıyor.

Beklentilerin altında veya üstünde gelecek bir rakamın, döviz kurları üzerindeki oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar, TÜİK’in açıklayacağı aylık ve yıllık bazdaki değişim oranlarını, iç piyasadaki faiz beklentilerini şekillendirmek adına yakından takip ediyor.