Dolar ve euro fiyatları yatırımcıların radarında. Güncel döviz kurlarında alış ve satış fiyatları merak ediliyor.
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamikler, döviz kurlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor.
DOLAR KAÇ TL?
Saat 08.14 itibarıyla dolar fiyatları şu şekilde;
Dolar alış: 45,1701 TL
Dolar satış: 45,1884 TL
EURO KAÇ TL?
Aynı saat itibarıyla euro fiyatları ise şu şekilde seyrediyor;
Euro alış: 52,9503 TL
Euro satış: 53,0405 TL
DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER VERİLERDE
Yurt içinde bu hafta açıklanacak veriler arasında S&P Global/ISO PMI imalat, enflasyon, sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Açıklanacak veriler, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek.
ABD tarafında dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, yeni konut satışları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Özellikle istihdam verileri, küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilir.
NEDEN ÖNEMLİ?
Bu veri akışı, küresel ekonominin yönüne dair güçlü sinyaller verebilir. Özellikle büyüme, enflasyon ve istihdam verileri; döviz, altın ve emtia fiyatlarında oynaklığı artırabilir.