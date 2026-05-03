Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamikler, döviz kurlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 08.14 itibarıyla dolar fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 45,1701 TL

Dolar satış: 45,1884 TL

EURO KAÇ TL?

Aynı saat itibarıyla euro fiyatları ise şu şekilde seyrediyor;

Euro alış: 52,9503 TL

Euro satış: 53,0405 TL

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER VERİLERDE

Yurt içinde bu hafta açıklanacak veriler arasında S&P Global/ISO PMI imalat, enflasyon, sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Açıklanacak veriler, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek.

ABD tarafında dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, yeni konut satışları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Özellikle istihdam verileri, küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu veri akışı, küresel ekonominin yönüne dair güçlü sinyaller verebilir. Özellikle büyüme, enflasyon ve istihdam verileri; döviz, altın ve emtia fiyatlarında oynaklığı artırabilir.