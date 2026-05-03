Google Haberler

Dolar ve euro fiyatları yatırımcıların radarında. Güncel döviz kurlarında alış ve satış fiyatları merak ediliyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve yurt içi ekonomik dinamikler, döviz kurlarında hareketliliğin sürmesine neden oluyor. Yatırımcılar ve vatandaşlar dolar ve euro fiyatlarını yakından takip ediyor.

DOLAR KAÇ TL?

Saat 08.14 itibarıyla dolar fiyatları şu şekilde;

Dolar alış: 45,1701 TL
Dolar satış: 45,1884 TL

EURO KAÇ TL?

Aynı saat itibarıyla euro fiyatları ise şu şekilde seyrediyor;

Euro alış: 52,9503 TL
Euro satış: 53,0405 TL

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,16 45,21 % 0 23:59
Euro 52,95 53,04 % -0.11 23:58
İngiliz Sterlini 61,36 61,49 % -0.18 23:58
Avustralya Doları 32,52 32,57 % 0 23:59
İsviçre Frangı 57,75 57,84 % -0.04 23:59
Rus Rublesi 0,60 0,60 % -0.08 23:50
Çin Yuanı 6,61 6,62 % 0.01 23:59
İsveç Kronu 4,89 4,91 % 0.22 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

DÖVİZ PİYASASINDA GÖZLER VERİLERDE

Yurt içinde bu hafta açıklanacak veriler arasında S&P Global/ISO PMI imalat, enflasyon, sanayi üretimi ve Hazine nakit dengesi öne çıkıyor. Açıklanacak veriler, ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin önemli sinyaller verecek.

ABD tarafında dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı PMI, yeni konut satışları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Özellikle istihdam verileri, küresel risk iştahı üzerinde etkili olabilir.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

Dolar kaç TL? Euro fiyatlarında son durum (3 Mayıs 2026), Görsel 1

NEDEN ÖNEMLİ?

Bu veri akışı, küresel ekonominin yönüne dair güçlü sinyaller verebilir. Özellikle büyüme, enflasyon ve istihdam verileri; döviz, altın ve emtia fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli ve memur maaşlarında kritik tablo! Rakamlar netleşiyorEmekli ve memur maaşlarında kritik tablo! Rakamlar netleşiyor
'Yatırım değil, kumar' Milyarder yatırımcı Buffett'tan piyasalara uyarı'Yatırım değil, kumar' Milyarder yatırımcı Buffett'tan piyasalara uyarı

Google Haberler