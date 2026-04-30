Dün akşam saatlerinde Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası bu sabah gözler döviz kurlarına çevrildi.

Piyasalara şahin tavır gösteren Fed, faizi yüzde 3,50 - yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik ise 30 Nisan 2026 sabahında yatırımcıların ve vatandaşların birincil gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasadaki likidite dengeleri eşliğinde, dolar ve euro güne sakin bir seyirle başladı.

Dolar, yeni güne dar banttaki hareketini sürdürerek başladı. Saat 07:15 verileri baz alındığında:

• Alış: 45,17 TL
• Satış: 45,19 TL

Euro/TL Cephesi

Avrupa kanadından gelen ekonomik sinyaller ve parite etkisiyle şekillenen euro, Türk lirası karşısında şu seviyelerde işlem görüyor:

• Alış: 52,72 TL
• Satış: 52,76 TL

PİYASALARDA BEKLENTİ NE?

Ekonomi yönetiminin adımları ve enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda, döviz kurlarındaki bu stabilite "bekle-gör" stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İhtiyaç Kredisi

Yatırımcılar özellikle dış ticaret dengesi ve merkez bankalarının faiz projeksiyonlarını yakından takip ediyor.

Döviz kurları gün içerisinde jeopolitik gelişmeler ve anlık veri akışıyla değişkenlik gösterebilir. İşlem yapmadan önce bankaların makas aralıklarını ve canlı piyasa verilerini kontrol etmeniz önerilir.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,18 45,19 % 0.16 13:38
Euro 52,92 52,93 % 0.16 13:38
İngiliz Sterlini 61,10 61,12 % 0.49 13:38
Avustralya Doları 32,30 32,32 % 0.64 13:38
İsviçre Frangı 57,44 57,47 % 0.81 13:38
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.38 13:30
Çin Yuanı 6,61 6,62 % 0.41 13:38
İsveç Kronu 4,88 4,88 % 0.79 13:38
