Piyasalara şahin tavır gösteren Fed, faizi yüzde 3,50 - yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

Döviz piyasalarındaki hareketlilik ise 30 Nisan 2026 sabahında yatırımcıların ve vatandaşların birincil gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalardaki veri akışı ve iç piyasadaki likidite dengeleri eşliğinde, dolar ve euro güne sakin bir seyirle başladı.

Dolar, yeni güne dar banttaki hareketini sürdürerek başladı. Saat 07:15 verileri baz alındığında:

• Alış: 45,17 TL

• Satış: 45,19 TL

Euro/TL Cephesi



Avrupa kanadından gelen ekonomik sinyaller ve parite etkisiyle şekillenen euro, Türk lirası karşısında şu seviyelerde işlem görüyor:

• Alış: 52,72 TL

• Satış: 52,76 TL

PİYASALARDA BEKLENTİ NE?

Ekonomi yönetiminin adımları ve enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda, döviz kurlarındaki bu stabilite "bekle-gör" stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcılar özellikle dış ticaret dengesi ve merkez bankalarının faiz projeksiyonlarını yakından takip ediyor.

Döviz kurları gün içerisinde jeopolitik gelişmeler ve anlık veri akışıyla değişkenlik gösterebilir. İşlem yapmadan önce bankaların makas aralıklarını ve canlı piyasa verilerini kontrol etmeniz önerilir.