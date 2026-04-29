Küresel piyasaların günlerdir merakla beklediği Fed, 29 Nisan 2026 tarihinde sona eren yılın üçüncü toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Amerikan Merkez Bankası(Fed), politika faizini yüzde 3,50–3,75 aralığında bıraktı.

Enflasyon görünümü, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin gölgesinde alınan karar, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, başta altın, döviz ve kripto para piyasaları olmak üzere birçok varlık sınıfında fiyatlamalar açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

PİYASA BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

Küresel piyasalarda faiz kararı öncesinde oluşan genel beklenti, Federal Reserve (FED)’in politika faizini değiştirmeyerek %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakacağı yönündeydi. CME FedWatch verileri ve ekonomist tahminleri de bu beklentiyi desteklerken, bankanın enflasyon görünümü ve küresel riskler nedeniyle temkinli duruşunu koruyacağı öngörülüyordu.

FAİZLER SABİT KALDI, ALTIN VE DOLAR NASIL ETKİLENİR?

Federal Reserve (FED)’in politika faizini yüzde 3,50 - yüzde 3,75 aralığında sabit bırakmasının ardından piyasalarda gözler altın ve dolar fiyatlarına çevrildi.

Altın: Faizlerin sabit tutulması kısa vadede destekleyici bir unsur olarak görülse de, faiz indirimi sinyalinin gelmemesi ons altın üzerinde baskı yaratabilir. Bu nedenle fiyatlarda dalgalı bir seyir öne çıkabilir.

Dolar: Faizlerin mevcut seviyelerde korunması, doların küresel ölçekte güçlü kalmasını destekleyebilir. Bu durum dolar endeksinde yukarı yönlü eğilimin sürmesine neden olabilir.

Piyasa uzmanları, altın ve doların yönü açısından FED’in sonraki adımlarına ve enflasyon verilerine odaklanıldığını belirtiyor.