Küresel piyasaların odağındaki döviz kurları, 25 Nisan 2026 Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.
Nisan ayının son haftasına girilirken, iç piyasada enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair sinyaller yakından izleniyor.
Analistler, hafta sonu olması sebebiyle kurlarda sert bir dalgalanma beklenmediğini ancak dış piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin pazartesi açılışı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.
25 Nisan 2026 Cumartesi gününde piyasalardaki tablo şu şekilde:
• Dolar: Dün 45 liraya ulaştıktan sonra bugün 45,0379 TL seviyesinde kayda geçti.
• Euro: Türk lirası karşısında 52,8371 TL bandında işlem görüyor.