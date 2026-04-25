Google Haberler

Küresel piyasaların odağındaki döviz kurları, 25 Nisan 2026 Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı.

Nisan ayının son haftasına girilirken, iç piyasada enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına dair sinyaller yakından izleniyor.

Analistler, hafta sonu olması sebebiyle kurlarda sert bir dalgalanma beklenmediğini ancak dış piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin pazartesi açılışı üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

25 Nisan 2026 Cumartesi gününde piyasalardaki tablo şu şekilde:

Dolar: Dün 45 liraya ulaştıktan sonra bugün 45,0379 TL seviyesinde kayda geçti.

• Euro: Türk lirası karşısında 52,8371 TL bandında işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 44,98 45,04 % 0.19 23:59
Euro 52,76 52,85 % 0.28 23:59
İngiliz Sterlini 60,89 61,02 % 0.43 23:58
Avustralya Doları 32,15 32,22 % 0.49 23:59
İsviçre Frangı 57,29 57,41 % 0.39 23:59
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.7 23:50
Çin Yuanı 6,58 6,59 % 0.22 23:59
İsveç Kronu 4,87 4,89 % 0.64 23:59
Tüm Döviz Fiyatları

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
Google Haberler