24 Nisan 2026 Cuma sabahında piyasalar, yeni güne döviz kurlarındaki hareketlilikle başladı. İşte dolar ve euro cephesindeki son durum.

Ekonomi dünyasının gözü kulağı verilerdeyken, yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel rakamları mercek altına alıyor.

Güne başlarken döviz kurları, küresel piyasalardaki seyir ve iç dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor.

Dolar, haftanın final gününde psikolojik sınır noktalarında işlem görüyor. Saat 07:15 itibarıyla kaydedilen rakamlar şu şekilde:

• Alış: 44,98 TL
• Satış: 45,01 TL

Avrupa para birimi Euro, dolar karşısındaki parite etkisi ve iç piyasadaki taleple birlikte güne şu seviyeden başladı:

• Alış: 52,57 TL
• Satış: 52,65 TL

Dolar 45 liraya yükseldi (24 Nisan güncel döviz kurları)

PİYASA NOTLARI

Finansal kararlarını şekillendirmek isteyenler için döviz kurlarındaki bu değişimler, ithalat-ihracat dengesinden enflasyon beklentilerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

Analistler, gün içerisinde açıklanacak olan verilerin ve merkez bankalarından gelecek olası sinyallerin kurlar üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Döviz piyasaları gün içerisinde yüksek volatilite (hareketlilik) gösterebilir. İşlem yapmadan önce canlı verileri takip etmek sağlıklı bir finansal strateji için kritik öneme sahip.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz Alış Satış Değişim Saat
Amerikan Doları 45,02 45,03 % 0.22 15:25
Euro 52,77 52,78 % 0.21 15:25
İngiliz Sterlini 60,80 60,81 % 0.18 15:25
Avustralya Doları 32,15 32,17 % 0.42 15:25
İsviçre Frangı 57,32 57,35 % 0.36 15:25
Rus Rublesi 0,60 0,60 % 0.51 15:23
Çin Yuanı 6,59 6,59 % 0.27 15:25
İsveç Kronu 4,87 4,87 % 0.44 15:25
