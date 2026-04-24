Ekonomi dünyasının gözü kulağı verilerdeyken, yatırımcılar ve birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar güncel rakamları mercek altına alıyor.

Güne başlarken döviz kurları, küresel piyasalardaki seyir ve iç dinamiklerin etkisiyle şekilleniyor.

Dolar, haftanın final gününde psikolojik sınır noktalarında işlem görüyor. Saat 07:15 itibarıyla kaydedilen rakamlar şu şekilde:

• Alış: 44,98 TL

• Satış: 45,01 TL

Avrupa para birimi Euro, dolar karşısındaki parite etkisi ve iç piyasadaki taleple birlikte güne şu seviyeden başladı:

• Alış: 52,57 TL

• Satış: 52,65 TL

PİYASA NOTLARI

Finansal kararlarını şekillendirmek isteyenler için döviz kurlarındaki bu değişimler, ithalat-ihracat dengesinden enflasyon beklentilerine kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor.

Analistler, gün içerisinde açıklanacak olan verilerin ve merkez bankalarından gelecek olası sinyallerin kurlar üzerinde belirleyici olabileceğini vurguluyor.

Döviz piyasaları gün içerisinde yüksek volatilite (hareketlilik) gösterebilir. İşlem yapmadan önce canlı verileri takip etmek sağlıklı bir finansal strateji için kritik öneme sahip.