Şirket hakkında geçtiğimiz ay verilen ve piyasalarda şok etkisi yaratan iflas kararı, yapılan itirazlar sonucunda mahkeme tarafından kaldırıldı.

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat’ın dosyalarını yeniden inceledi. Şirketlerin konkordato talebini geri çeviren mahkeme, buna rağmen iflas kararının hukuki zemin bulmadığına dikkat çekti.

İFLASI GEREKTİRECEK ŞARTLAR YOK

Mevcut finansal tablolar ve süreç incelendiğinde, iflası gerektirecek şartların oluşmadığına hükmedildi.

Şirket üzerindeki tüm kısıtlamalar ve ihtiyati tedbirler sonlandırıldı.

İflas kararının kalkmasıyla birlikte şirketin operasyonel kontrolü yeniden yönetim kuruluna geçti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

GÖZLER BORSA İSTANBUL’A ÇEVRİLDİ

İflas kararının ardından Borsa İstanbul, Yeşil GYO hisselerini kottan çıkarmış ve işlem sırasını süresiz olarak kapatmıştı.

Hukuki engellerin kalkmasıyla birlikte şirketin yeniden işlem görebilmesi için "borsa kotuna yeniden alınma" başvurusunda bulunması bekleniyor.

Yatırımcıların güvenini yeniden kazanmak ve Borsa İstanbul’un sıkı kriterlerini karşılayarak tahtayı tekrar açtırmak için şirketin şeffaf bir yol haritası sunması gerekecek.

Yeşil GYO’nun bu kararın ardından önümüzdeki günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kapsamlı bir açıklama yapması ve stratejik adımlarını duyurması öngörülüyor.