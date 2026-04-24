Arçelik A.Ş. (ARCLK), 2026 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Küresel pazarlardaki daralma nedeniyle satışlarda gerileme yaşayan ancak zararını sınırlı ölçüde azaltan Arçelik için aracı kurumlar analizlerini güncelledi.

24 Nisan 2026 itibarıyla 9 dev aracı kurum, ARCLK hissesi için hedef fiyat ve tavsiyelerini paylaştı.

Hissenin 115,9 TL olan son fiyatı üzerinden hesaplanan prim potansiyelleri ve yeni yol haritaları şöyle şekillendi:

• Deniz Yatırım: Hedef fiyatını 175,00 TL'den 163,00 TL'ye düşürdü ancak "al" tavsiyesini korudu. (Potansiyel: %41,62)

• Alnus Yatırım: Listede hedef fiyat yükselten tek kurum oldu. Beklentisini 159,50 TL'den 162,00 TL'ye taşıdı ve "al" dedi. (Potansiyel: %40,75)

• Gedik Yatırım: Hedef fiyatını 160,00 TL olarak belirledi ve "endeks üstü getiri" tavsiyesini sürdürdü. (Potansiyel: %39,01)

• Vakıf Yatırım: Hedef fiyatını 167,80 TL'den 160,00 TL'ye revize etti, tavsiyesi "al" yönünde kaldı. (Potansiyel: %39,01)

• İş Yatırım: Hedef fiyatını 161,91 TL'den 159,24 TL'ye çekti ve "al" tavsiyesini yineledi. (Potansiyel: %38,35)

• Ak Yatırım: Hedef fiyatını 160,00 TL'den 156,00 TL'ye düşürdü, tavsiyesi "endeks üstü getiri" oldu. (Potansiyel: %35,53)

• Garanti BBVA Yatırım: Hedef fiyatını 152,00 TL olarak korurken, "endekse paralel getiri" ile daha temkinli bir duruş sergiledi. (Potansiyel: %32,06)

• Pusula Yatırım: Hedef fiyatını 150,00 TL seviyesinde sabit bıraktı ve "al" tavsiyesini sürdürdü. (Potansiyel: %30,32)

• Şeker Yatırım: Hedef fiyatını 149,50 TL olarak açıkladı ve "al" önerisinde bulundu. (Potansiyel: %28,89)

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.