İslam Memiş, özellikle ABD Başkanı Trump’ın ailesi üzerinden piyasaya sürülen "meme coin" projelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Memiş, "Trump göreve gelmeden önce ailesinin adına meme coin süreci başlatmıştı." dedi. First Lady'nin adına da bir dolar meme coin yaptığını hatırlatan Memiş,

"Lansmanda 100 bin lirasını bu coinlere yatıran birinin elinde şu an sadece 820 TL kaldı. Bu, soygunun resmi rakamıdır. Fotoğraf gayet net; yatırımcılar bu tür öngörülemez ve manipülatif hamlelere karşı son derece dikkatli olmalı."

ALTIN VE PETROL ARAFTA: GÖZLER HAFTA SONUNDA

Orta Doğu'daki "sözde ateşkes" ve devam eden ablukalar nedeniyle piyasaların belirsiz bir süreçte (arafta) kaldığını belirten Memiş, emtia ve enerji piyasasındaki son durumu değerlendirdi.

Altın ve gümüşte satılı seyrin devam ettiğini söyleyen Memiş, Ons altın 4.673 dolar seviyelerinde (sabah saatlerinde) işlem görürken, piyasalar yeni haber akışlarını beklediğini aktardı.

Brent petrol 106-108 dolar bandında dalgalı bir seyir izlediğini belirtti. Memiş, hafta sonu gelecek haberlerin piyasaların pazartesi açılışı için hayati önem taşıdığının altını çizdi.

BORSA İSTANBUL İÇİN DEV HEDEF: "20.000 PUAN BEKLENTİM SÜRÜYOR"

Borsadaki kısa vadeli negatif görünüme rağmen uzun vadeli iyimserliğini koruyan İslam Memiş, BIST 100 endeksi için iddialı rakamlar verdi.

Birleşik Krallık’ın İstanbul Borsası’nı resmen tanımasının ve İngiliz yatırımcılara yönelik vergi düzenlemelerinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan analist:

"Borsa İstanbul için pozitif beklentim sürüyor. Yıl sonunda 16.000, hatta 20.000 puan seviyesine kadar bir yükseliş öngörüm geçerliliğini koruyor," ifadelerini kullandı.

Kaynak:GZT

TRUMP AİLESİNİN COİN OLAYI, NE OLMUŞTU?

İslam Memiş’in bahsettiği Trump ailesinin piyasaya sürdüğü “TRUMP Coin”2025 yılında büyük ses getirmişti.

Coin, Solana üzerinde çıktığı için yoğun ilgi ağda işlem trafiğini artırdı. Meme coin furyası nedeniyle Solana ekosistemi ciddi hacim gördü.

Birçok kişi “Trump coin uçuyor, kaçırmayayım” psikolojisiyle tepeden alım yaptı. Meme coin mantığında bu sık görülen bir durumdur. İlk heyecan geçince fiyat hızlı geri çekildi. 2026 itibarıyla bazı kaynaklar zirvesinden yüzde 90’dan fazla gerilediğini yazdı.

Kaynak: Investing

