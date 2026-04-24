Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından düzenlenen yüksek bütçeli bir ihalede ipi göğüsledi. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, trafo alımı konulu ihale için sözleşme aşamasına gelindiğini duyurdu.

EN AVANTAJLI TEKLİF EUROPOWER’DAN

BEDAŞ tarafından gerçekleştirilen “TD25001931-TRAFO HR KR ALIMI-MG2” konulu ihale kapsamında en iyi teklifi sunan Europower Enerji, kurumdan resmi sözleşme davetini aldı. Şirket ile BEDAŞ arasında nihai imzaların 27 Nisan 2026 tarihinde atılacağı bildirildi.

İHALE BEDELİ: 2,25 MİLYON DOLAR

Şirketin enerji altyapı projelerindeki gücünü pekiştiren sözleşmenin finansal detayları ise şu şekilde paylaşıldı:

Sözleşme Baz Bedeli: 2.255.000 USD (İki milyon iki yüz elli beş bin Amerikan Doları).

TL Karşılığı: Güncel döviz kurları üzerinden ihale bedeli yaklaşık 101.500.000 TL seviyesinde bulunuyor.

EUPWR HİSSE SENEDİ GÜNCEL FİYAT

Europower Enerji (EUPWR) hisseleri yazım sırasında yüzde 0,68'lik yükselişle 41,26 TL'den işlem gördü.

Hisseler haftalık bazda yüzde 2,79, aylık bazda yüzde 18,06 prim yaptı.

