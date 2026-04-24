Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAYAS), rüzgar enerjisi sektöründeki küresel etkinliğini artırmak amacıyla stratejik bir ihracat adımını duyurdu. Şirket, Endonezya merkezli PT. Kenertec Power System ile rüzgar enerjisi ekipmanları tedariki konusunda anlaşmaya vardı.

İHRACAT ROTASINA ENDONEZYA EKLENDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şirketin küresel pazardaki etkinliğini güçlendirmek adına satış bölgelerine yeni bir halka eklediği belirtildi. Bu hamle ile son dönemde dünya genelinde artmaya başlayan gümrük tarifeleri kaynaklı risklerin minimize edilmesi hedefleniyor.

İHALE DETAYLARI VE TESLİMAT SÜRECİ

SAYAS'ın Endonezya pazarındaki bu yeni iş birliğine dair veriler şöyle:

Müşteri: PT. Kenertec Power System (Endonezya yerleşik)

İhale Bedeli: 1.440.263 EUR

Teslimat Takvimi: Üretimlerin 2026 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanarak Endonezya'daki tesislere sevk edilmesi planlanıyor.

SAY YENİLENEBİLİR (SAYAS) HİSSELERİ POZİTİF

SAYAS hisseleri haftanın son işlem gününe pozitif başladı.

Hisseler ihale haberi sonrasında yükselişini devam ettirdi. TSI 13.10 itibarıyla yüzde 4,33 yükselerek 45,32 TL'den işlem gördü.

