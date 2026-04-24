Kripto para piyasası, yılın ilk çeyreğinde Bitcoin fiyatında yaklaşık yüzde 22’lik bir geri çekilmeye şahit olsa da "kemik kitle" olarak adlandırılan uzun vadeli yatırımcılar bu düşüşü fırsata çevirdi.

ARK Invest tarafından yayımlanan rapora göre bu yatırımcı grubunun elindeki toplam BTC miktarı sadece üç ayda 2,13 milyondan 3,6 milyona yükseldi.

2020 yılından bu yana görülen bu en büyük birikim dalgası, piyasadaki arzın ciddi bir kısmının borsalardan çekilerek soğuk cüzdanlara girmesi anlamına geliyor.

SON BİR AYIN KAZANANI: ALTIN- BTC KARŞILAŞTIRMASI

Son bir aylık tabloda ise Bitcoin, geleneksel "güvenli liman" altını geride bırakmayı başardı.

Savaş ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların ilk adresi olan ons altın, yıllık bazda yüzde 41,42 gibi devasa bir getiri sunsa da son bir aylık periyotta ibre Bitcoin’e dönmüş durumda. Güncel verilere göre:

• Bitcoin (BTC): Aylık bazda yüzde 8,85 değer kazanarak 77.706 dolar seviyelerinde dengelendi.

• Ons Altın: Aylık bazda yüzde 6,16 artış göstererek 4.679 dolar seviyesinde kaldı.

Haftalık bazda ise altının yüzde 2,32 değer kaybettiği süreçte, Bitcoin’in yüzde 0,75 artıda kalması, paranın "dijital altın"a doğru kaydığı iddialarını güçlendiriyor.

Uzmanlar, Bitcoin fiyatının yıllık bazda hala -yüzde 17,38 ile altın performansının gerisinde olduğunu hatırlatıyor.

Ancak kurumsal yatırımcıların ve "güçlü ellerin" fiyat düşerken yaptığı bu agresif alımlar, piyasada uzun vadeli bir yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Kısa vadeli oynaklık devam etse de paranın altından kriptoya "kaçış" eğilimi, Bitcoin’in olgunlaşma sürecinde kritik bir viraj olarak değerlendiriliyor.

