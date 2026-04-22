Bitcoin 78.068 doları gördü, 77.900 seviyesinde dengelendi. Kurumsal alımlar ve ateşkes kararı kripto piyasasındaki yükselişi destekledi.

Kripto para piyasalarında yükseliş eğilimi sürüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, çarşamba sabahı 78.068 dolar seviyesine kadar çıkarak günlük bazda yüzde 2,8’in üzerinde değer kazandı.

BITCOIN 78 BİN DOLARI GÖRDÜ

Yükseliş sırasında 78.068 dolara kadar çıkan Bitcoin, haber yazımı sırasında 77.900 dolar civarında dengelendi. Analistler, 70 bin dolar seviyesinin güçlü bir psikolojik destek haline geldiğine dikkat çekiyor.

ALTCOIN'LER DE YÜKSELDİ

Yükseliş yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ethereum yüzde 3'ü aşan artışla 2.392 dolara yükselirken, XRP ise yüzde 1,9 primle 1,45 dolar seviyesine çıktı.

YÜKSELİŞİN ARKASINDA NE VAR?

Piyasadaki iyimserliğin arkasında iki ana faktör öne çıkıyor. Bunlardan ilki, ABD'nin İran ile ateşkesi uzatma kararı oldu. Başkan Donald Trump'ın müzakerelere zaman tanımak amacıyla attığı bu adım, küresel piyasalarda risk algısını sınırlayarak kripto varlıkları destekledi.

KURUMSAL ALIMLAR YAŞANDI

Kurumsal yatırımcıların güçlü alımları da yükselişi destekledi. Michael Saylor liderliğindeki Strategy, yaklaşık 2,54 milyar dolar karşılığında 34.164 Bitcoin satın aldı. Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 815.061 BTC'ye ulaştı.

Dev bankalardan Morgan Stanley'in de portföyüne yaklaşık 16,4 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin eklediği bildirildi. Bu işlemle birlikte Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) varlığı 1.820,6 BTC'ye yükseldi.

