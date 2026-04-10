Bitcoin 2025 zirvesinden yüzde 43 geriledi, BIST 100 ise aynı dönemde yüzde 14 yükseldi. TL bazında hesaplandığında tablo daha da çarpıcı bir hal alıyor. Türk yatırımcı için 2026'da hangisi daha avantajlı?

TL BAZINDA HESAPLAYINCA TABLO DEĞİŞİYOR

Karşılaştırma yaparken dolar bazlı rakamlarla yetinmek Türk yatırımcıyı yanıltır. Asıl soru şu: TL'nin değer kaybı hesaba katıldığında hangi varlık gerçek anlamda daha fazla kazandırdı?

BIST 100 2025 yılını 11.261 puandan kapattı. 2026'nın ilk çeyreğinde 12.790 puana yükseldi; bu yüzde 13,6'lık bir artışa karşılık geliyor. Aynı dönemde BIST 30 dolar bazında yüzde 14,7 artışla dünyada en çok yükselen borsa endeksleri arasına girdi.

Bitcoin ise farklı bir tablo çizdi. 2025'te 126.000 dolar ile tüm zamanlar zirvesini gördükten sonra bugün 72.000 dolar civarında işlem görüyor; zirveden yaklaşık yüzde 43 gerilemiş durumda. TL bazında bu düşüş daha sınırlı kalsa da BIST 100'ün 2026 ilk çeyrek performansının belirgin biçimde gerisinde.

BIST 100'DE DEĞERLEME HÂLÂ CAZİP

BIST 100, piyasa değeri-defter değeri bazında gelişen piyasalara göre yüzde 54 iskontolu işlem görüyor. Bu oran 5 ve 10 yıllık ortalamaların çok üzerinde. Fiyat-kazanç oranındaki iskonto ise yüzde 51 ile tarihsel ortalamaların üzerinde seyrediyor.

ÜNLÜ & Co, 2026 yılı için BIST 100 hedefini 16.680 puana yükseltti; bu mevcut seviyeden yüzde 37'lik bir potansiyele işaret ediyor. Devam eden dezenflasyon süreci, beklenen parasal gevşeme, daha istikrarlı bir TL ve makul büyüme görünümü bu beklentinin ana dayanakları arasında yer alıyor.

BITCOIN İÇİN 2026 SENARYOSU

Bitcoin cephesinde tablo daha karmaşık. 2026'nın başında kripto piyasası ile S&P 500 arasındaki korelasyon 0,49 seviyesinde seyretti. Öte yandan kripto ile altın arasındaki korelasyon eksi 0,69'a döndü; bu oran 2025'te yalnızca 0,19'du. Bu durum kriptonun saf risk-on varlık olma özelliğinden uzaklaşmaya başladığının işareti olarak yorumlanıyor.

Bitcoin dominansı yüzde 58,5 seviyesinde seyrediyor. Altcoin Sezonu Endeksi 34/100 ile hâlâ Bitcoin sezonunu işaret ediyor. Bu tabloda altcoinlerin geniş çaplı rallisi için henüz erken.

HANGİSİ DAHA AVANTAJLI?

İki varlık iki farklı yatırımcı profiline hitap ediyor.

BIST 100, TL bazında enflasyonu geçen getirisi, cazip değerleme seviyeleri ve dezenflasyon süreciyle desteklenen faiz indirimi beklentisiyle 2026'da savunmacı ama güçlü bir alternatif sunuyor. Türkiye'deki düzenleyici altyapı ve erişim kolaylığı da bu varlığı öne çıkarıyor.

Bitcoin ise daha yüksek risk-yüksek getiri profiline sahip. 2026'nın ikinci yarısında beklenen altcoin rallisi ve Fed faiz indirim senaryosu gerçekleşirse kripto piyasası çok daha yüksek getiri sunabilir. Ancak bu tablo henüz teyit edilmedi.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

BIST 100 için: TCMB faiz kararları, TÜFE verileri, yabancı yatırımcı akışları.

Bitcoin için: ETF giriş verileri, Bitcoin dominansı, Fed faiz kararı tarihleri.

NEDEN ÖNEMLİ?

Türk yatırımcı her yıl aynı soruyla karşı karşıya kalıyor: Borsaya mı yatırayım, kriptoya mı? Bu soru 2026'da daha da kritik bir hal aldı çünkü iki varlık birbirinden keskin biçimde ayrışmaya başladı.

Ama asıl mesele dolar bazlı rakamlar değil. TL'nin değer kaybı her iki varlığın reel getirisini doğrudan etkiliyor. Dolar bazında hesaplandığında hangisi gerçekten kazandırdı, hangisi kaybettirdi sorusunun cevabı Türk yatırımcı için hayati önem taşıyor.

2026'da faiz indirim beklentileri, dezenflasyon süreci ve kripto piyasasındaki olası ralli senaryosu bir arada değerlendirildiğinde bu karşılaştırma sıradan bir analiz olmaktan çıkıyor.

