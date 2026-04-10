2026'da altın 4.700, platin 2.009, palladyum 1.542 dolar seviyesinde. Merkez bankası alımları ve jeopolitik gerilimler rallinin devamını destekliyor. Türk yatırımcı için tablo hem fırsat hem risk içeriyor.

Türk Yatırımcı Ne Yapmalı?

Değerli metallerdeki küresel ralli Türk yatırımcıyı doğrudan etkiliyor. Ancak bu etki yalnızca fiyat hareketleriyle sınırlı değil; TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı dolar bazlı rakamları çok daha anlamlı hale getiriyor.

2025'te dolar bazında yüzde 65 yükselen altın, TL'nin aynı dönemdeki erozyonuyla birleşince Türk yatırımcı için bu rakamın çok üzerinde bir reel getiri anlamına geldi. Platin ve palladyum için aynı hesap geçerli. Döviz koruması arayan Türk yatırımcı için değerli metaller, mevduata kıyasla çok daha güçlü bir performans sergiledi.

Gram altın Türkiye'de tüm zamanlar zirvelerini test etmeye devam ediyor. Ancak platin ve palladyum henüz geniş kitlelerin radarına girmedi. Yüksek enflasyon ortamında değer saklama aracı arayan Türk yatırımcı için bu iki metal, altına alternatif bir enflasyon koruma aracı olarak değerlendirilebilir. Aynı makro senaryodan farklı bir risk profiliyle yararlanma fırsatı sunuyorlar.

Burada önemli bir pratik sorun var. Türkiye'de fiziksel altın gram, çeyrek ve cumhuriyet altını formatında kolayca alınıp satılabiliyor. Ancak fiziksel platin ve palladyuma erişim çok daha sınırlı. Bu metallere yatırım yapmak isteyenler için en pratik yol vadeli işlem piyasaları veya uluslararası brokerlardaki CFD ürünleri. Türkiye'de bu ürünlere doğrudan erişim kısıtlı olduğundan platform tercihine dikkat etmek gerekiyor.

Son olarak şunu belirtmek gerekir: Platin ve palladyum altına kıyasla çok daha az likit, çok daha oynak ve Türkiye'de çok daha az erişilebilir metallerdir. Bu nedenle bu iki metale yönelik ilgi, bilinçli ve araştırmış yatırımcı kitlesine hitap ediyor.

Merkez Bankaları Altından Vazgeçmiyor

Merkez bankaları yıllardır ABD Hazine kağıtlarını azaltıp altın stokluyor. Çin, Rusya ve Hindistan önemli alıcılar arasında yer alırken dolar egemenliğindeki finansal sisteme bağımlılıktan kaçınmak isteyen daha küçük ülkeler de bu eğilime katılıyor. ABD'nin Rusya'ya uyguladığı finansal yaptırımlar pek çok ülkeye dolar egemenliğindeki finansal sisteme bağımlılığın ne kadar riskli olduğunu gösterdi.

Altın arzı yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı yeni maden geliştirme nedeniyle kısıtlı. Gümüş ve platin ise farklı nedenlerle çok yıllık arz açıklarıyla karşı karşıya. Bu dengesizliklerin yakın vadede düzelmesi beklenmiyor.

Platin 2.852 Dolara Çıktı, Şimdi Ne Olacak?

Platin Ocak 2026'da 2.852 dolarla tüm zamanlar zirvesine ulaştı. Bu rakam 2025 kapanış seviyesinin yüzde 40 üzerindeydi. Bugün itibarıyla 2.009 dolar seviyesinde işlem görüyor; zirveden gerilemiş olsa da yapısal destek güçlü.

Çinli tüketicilerin altın takıdan platin takıya geçiş yaptığına dair güçlü kanıtlar ortaya çıktı. Çin'de platin ziynet eşyası aynı zamanda bir yatırım aracı işlevi görüyor. Bu talep platini desteklemeye devam ediyor.

Palladyum 2.000 Doları Görebilir mi?

Metals Focus analistleri palladyumun 2026'nın ilk aylarında 2.000 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini öngörüyor. Ancak yıl ilerledikçe yüzde 10-20 arasında bir fiyat düzeltmesi bekleniyor. Bugün 1.542 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Palladyumun en büyük riski elektrikli araç penetrasyonu. Talebin yüzde 80'i otomotiv sektöründen geliyor. Ancak Trump yönetiminin EV teşviklerini kaldırması bu riski kısmen dengeliyor ve içten yanmalı motorlu araçlara olan talebi bir süre daha ayakta tutuyor.

Ralli Bitmedi Ama Hız Kesiyor

Analistler rallinin yakında sona ermesini beklemiyor. 2026'daki fiyat kazanımları 2025'in dramatik yükselişleriyle eşleşmese de bu emtialar ilerlemeye devam edecek konumda. Fed'den ek faiz indirimleri gelmesi ve hükümetlerin bütçe açıklarını dizginleyememesi durumunda enflasyonist baskılara yönelik yatırımcı endişesi sürecek.

Heraeus Precious Metals baş ticaret yöneticisi Henrik Marx ise "Bu kadar güçlü fiyat artışlarının ardından bir konsolidasyon dönemi olası. Altın en sağlam tabanı korumaya devam edecek. Palladyum ise elektrikli araçlar pazar payı kazandıkça artan bir arz fazlasıyla karşılaşabilir" dedi.

