Google Haberler

Borsa İstanbul, CLEBI paylarında gerçekleşecek olan nakit temettü ödemesi nedeniyle hisse fiyatında teknik bir düzeltmeye gidildiğini duyurdu.

24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla temettü hak ediş süreci başlayan Çelebi Hava Servisi A.Ş. hisselerinde, yatırımcılar pay başına brüt ödemelerini alırken, hisse fiyatı da bu ödeme tutarı oranında güncellendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre CLEBI işlem sırasındaki yeni fiyatlama şu şekilde belirlendi:

• Pay Başına Brüt Temettü: 103 TL
• Teorik Fiyat: 1.996 TL

Belirlenen 1.996 TL’lik teorik fiyat, borsa fiyat adımlarına göre yuvarlanmamış ham rakamı temsil ediyor. Hisse, yeni işlem gününe bu baz fiyat üzerinden başlayacak.

CLEBI paylarında 103 liralık temettü düzeltmesi, Görsel 1

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Hisse senedi piyasalarında temettü ödemesi yapıldığı gün, şirketin piyasa değerinden nakit çıkışı yaşandığı için hisse fiyatı, ödenen brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü düzeltilir.

Çelebi Hava Servisi yatırımcıları, portföylerindeki her bir lot için 103 TL (brüt) temettü hak ederken, hissenin piyasa fiyatı da bu ödemeyi yansıtacak şekilde 1.996 TL seviyesinden dengelenmiştir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Efsane geri dönüyor! Formula 1 yeniden İstanbul’daEfsane geri dönüyor! Formula 1 yeniden İstanbul’da
Merkez rezervlerinde altın dokunuş: Yükseliş üçüncü haftasındaMerkez rezervlerinde altın dokunuş: Yükseliş üçüncü haftasında

Google Haberler