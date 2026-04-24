24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla temettü hak ediş süreci başlayan Çelebi Hava Servisi A.Ş. hisselerinde, yatırımcılar pay başına brüt ödemelerini alırken, hisse fiyatı da bu ödeme tutarı oranında güncellendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamaya göre CLEBI işlem sırasındaki yeni fiyatlama şu şekilde belirlendi:

• Pay Başına Brüt Temettü: 103 TL

• Teorik Fiyat: 1.996 TL

Belirlenen 1.996 TL’lik teorik fiyat, borsa fiyat adımlarına göre yuvarlanmamış ham rakamı temsil ediyor. Hisse, yeni işlem gününe bu baz fiyat üzerinden başlayacak.

YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Hisse senedi piyasalarında temettü ödemesi yapıldığı gün, şirketin piyasa değerinden nakit çıkışı yaşandığı için hisse fiyatı, ödenen brüt temettü miktarı kadar aşağı yönlü düzeltilir.

Çelebi Hava Servisi yatırımcıları, portföylerindeki her bir lot için 103 TL (brüt) temettü hak ederken, hissenin piyasa fiyatı da bu ödemeyi yansıtacak şekilde 1.996 TL seviyesinden dengelenmiştir.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

