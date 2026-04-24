24 Nisan Cuma günü itibarıyla motorin grubunda 2,24 TL ile 2,33 TL arasında değişen bir indirim pompaya yansıdı.

Ancak küresel piyasalarda petrolün varil fiyatının 106 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte bu indirimin etkisi sadece 24 saat sürecek.

24 Nisan'ı 25 Nisan Cumartesiye bağlayan gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,99 TL zam yapılması bekleniyor.

NEDEN ZAM GELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarını tetikleyen temel faktör, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim oldu.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı hamleler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı cuma sabahı itibarıyla sert bir yükseliş kaydederek 106,98 dolar seviyesine ulaştı.

Bu artışın, önümüzdeki günlerde benzin fiyatları üzerinde de baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

24 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 62.76 TL

Motorin: 69.35 TL

LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 62.62 TL

Motorin: 69.21 TL

LPG: 34.39 TL

Ankara

Benzin: 63.73 TL

Motorin: 70.47 TL

LPG: 34.87 TL

İzmir

Benzin: 64.01 TL

Motorin: 70.75 TL

LPG: 34.79 TL