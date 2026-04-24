Google Haberler

Petrol ve döviz kurlarındaki hareketlilik, akaryakıt tabelalarını bir kez daha ısıtıyor. Motorinde yaşanan kısa süreli indirimden sonra zam haberi geldi.

24 Nisan Cuma günü itibarıyla motorin grubunda 2,24 TL ile 2,33 TL arasında değişen bir indirim pompaya yansıdı.

Ancak küresel piyasalarda petrolün varil fiyatının 106 dolar seviyesini aşmasıyla birlikte bu indirimin etkisi sadece 24 saat sürecek.

24 Nisan'ı 25 Nisan Cumartesiye bağlayan gece yarısından itibaren motorin litre fiyatına 2,99 TL zam yapılması bekleniyor.

Dolar 45 liraya yükseldi (24 Nisan güncel döviz kurları) Dolar 45 liraya yükseldi (24 Nisan güncel döviz kurları)

NEDEN ZAM GELİYOR?

Akaryakıt fiyatlarını tetikleyen temel faktör, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim oldu.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı hamleler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı cuma sabahı itibarıyla sert bir yükseliş kaydederek 106,98 dolar seviyesine ulaştı.

Bu artışın, önümüzdeki günlerde benzin fiyatları üzerinde de baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

24 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 62.76 TL
Motorin: 69.35 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 62.62 TL
Motorin: 69.21 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 70.47 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 64.01 TL
Motorin: 70.75 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 69.3
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.73
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 43.44
Gazyağı 82.37
Tüm Akaryakıt Fiyatları

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun pozitif görünümünü değiştirdi Fitch, Türkiye Varlık Fonu’nun pozitif görünümünü değiştirdi
UEA’dan doğal gazda 2 yıl zorlu dönem uyarısıUEA’dan doğal gazda 2 yıl zorlu dönem uyarısı

Google Haberler