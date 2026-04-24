Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu raporu, hayat pahalılığının aile bütçeleri üzerindeki baskısını bir kez daha gözler önüne serdi.

AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDA REKOR SEVİYELER

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken minimum harcamayı ifade eden açlık sınırı, Nisan ayında bir önceki aya göre 494 lira artarak 36 bin 313 liraya yükseldi.

Temel ihtiyaçların tamamını kapsayan yoksulluk sınırı ise gıda dışı harcamalardaki sert yükselişin etkisiyle 108 bin 820 liraya kadar tırmandı. Bir aylık süreçte yoksulluk sınırındaki artış yaklaşık 2 bin lira olarak kaydedildi.

GELİRLER SINIRIN ALTINDA EZİLDİ

Güncel veriler, asgari ücretli ve emeklilerin yaşam mücadelesini rakamlarla ortaya koydu. 28 bin 75 lira olan asgari ücret, 36 bin 313 liralık açlık sınırının tam 8 bin 238 lira gerisinde kaldı.

En düşük emekli aylığı ile açlık sınırı arasındaki uçurum 16 bin 313 liraya ulaştı.

ARTIŞIN TEMEL SEBEPLERİ: ENERJİ VE ULAŞTIRMA

Konfederasyonun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan analizde, artışın arkasındaki temel faktörlere dikkat çekildi. Gıda fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra; ulaştırma başta olmak üzere gıda dışı harcama grubunun 72 bin 507 liraya çıkması yoksulluk sınırını yukarı taşıdı.

Küresel enerji fiyatlarındaki artışın piyasaya yansıması ve uygulanan ekonomik programların bu yükselişte belirleyici olduğu vurgulandı. Son bir yılın verileri karşılaştırıldığında ise durumun vahameti daha net ortaya çıktı:

Açlık sınırı son bir yılda 10 bin 135 lira arttı.

Gıda dışı harcamalar 19 bin 273 lira yükseldi.

Yoksulluk sınırı ise geçen yıla göre toplamda 29 bin 407 liralık dev bir artış gösterdi.