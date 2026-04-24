Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Nisan 2026 verileri, enflasyonla mücadele sürecinde kritik bir tabloyu ortaya koydu.

Son yayımlanan "sektörel enflasyon beklentileri" raporuna göre ekonominin üç ana aktörü olan piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon öngörüleri yükseliş trendine girdi.

SEKTÖR SEKTÖR ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Nisan ayında enflasyon beklentileri tüm gruplarda yukarı yönlü revize edildi.

En dikkat çekici artış hane halkı cephesinde yaşanırken, piyasa katılımcılarının beklentileri daha temkinli bir yükseliş sergiledi.

Veriler, vatandaşın enflasyonun geleceğine dair iyimserliğinin zayıfladığını gösteriyor.

Gelecek 12 aylık dönemde fiyat artış hızının yavaşlayacağını düşünen hane halkının oranı, geçtiğimiz aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesine geriledi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Piyasa profesyonelleri enflasyonun yüzde 23 bandında dengeleneceğini öngörürken, hane halkı hayat pahalılığının yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye devam edeceğinden endişeli.