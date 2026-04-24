TCMB verilerine göre piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı beklentilerinde nisan enflasyonu için artış kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Nisan 2026 verileri, enflasyonla mücadele sürecinde kritik bir tabloyu ortaya koydu.

Son yayımlanan "sektörel enflasyon beklentileri" raporuna göre ekonominin üç ana aktörü olan piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon öngörüleri yükseliş trendine girdi.

Enflasyon iyimserliği zayıfladı: Nisanda artış bekleniyor, Görsel 1

SEKTÖR SEKTÖR ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Nisan ayında enflasyon beklentileri tüm gruplarda yukarı yönlü revize edildi.

En dikkat çekici artış hane halkı cephesinde yaşanırken, piyasa katılımcılarının beklentileri daha temkinli bir yükseliş sergiledi.

Veriler, vatandaşın enflasyonun geleceğine dair iyimserliğinin zayıfladığını gösteriyor.

Gelecek 12 aylık dönemde fiyat artış hızının yavaşlayacağını düşünen hane halkının oranı, geçtiğimiz aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesine geriledi.

Piyasa profesyonelleri enflasyonun yüzde 23 bandında dengeleneceğini öngörürken, hane halkı hayat pahalılığının yüzde 50'nin üzerinde seyretmeye devam edeceğinden endişeli.

