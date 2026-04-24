Borsa İstanbul’da genel yabancı payında hafif bir geri çekilme yaşanırken, bazı hisselerdeki istikrarlı girişler dikkat çekiyor.

Borsa İstanbul’daki toplam yabancı payı, günlük bazda 0.09 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35,61 seviyesine geriledi.

Piyasa genelindeki bu yatay seyire rağmen hisse bazlı ayrışmalar hız kazandı.

GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI: SMRVA ZİRVEDE

Günlük bazda yabancı payının en çok artış gösterdiği hisse 4.22 bps ile SMRVA oldu. Onu 3 bps artışla SMART ve 2.64 bps ile UCAYM takip etti.

Yabancı satışlarının en yoğun hissedildiği hisseler ise şunlar oldu:

GLRMK: -9.16 bps
• ARFYE: -5.16 bps
• PAPIL: -3.87 bps

Yabancı yatırımcı 5 hissede kesintisiz alım yapıyor, Görsel 1

İSTİKRAR KAZANANLAR: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ ALIŞ

ALCTL, ARMGD, INVES, RGYAS ve VERTU, yabancı oranındaki 10 günlük kesintisiz artış serisiyle "yabancı ilgisinin en istikrarlı olduğu kağıtlar" olarak öne çıktı.

Bazı hisselerde ise satış baskısı bir haftayı aşmış durumda. Yabancı payının sürekli düştüğü hisselerde başı ALCAR ve TAVHL çekiyor:

• ALCAR ve TAVHL: 8 gündür düşüşte.
• BAHKM ve BASGZ: 7 gündür düşüşte.
• KIMMR: 6 gündür düşüşte.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 324.25 8.039.803.958,50 % 0.23 15:10
ASTOR 220.5 7.783.365.618,20 % 6.06 15:10
TUPRS 269.25 5.203.989.791,00 % 2.38 15:10
ASELS 394.75 4.809.299.090,75 % -0.44 15:10
AKBNK 78.85 4.284.513.985,30 % -0.5 15:10
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

