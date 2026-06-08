Ankete 20 ekonomist katılırken, katılımcıların 17'si TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi koruyacağını tahmin etti. Üç ekonomist ise 300 baz puanlık faiz artışı beklediğini ifade etti.

BEKLENTİLER YÜZDE 37'DE YOĞUNLAŞTI

Ekonomistlerin haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 37 olarak hesaplandı. Böylece piyasa beklentileri, TCMB'nin politika faizini mevcut seviyesinde tutacağı yönünde şekillendi.

TCMB, nisan ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında da politika faizini değiştirmemiş ve yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 35

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak gerçekleşti.

Piyasalar, 11 Haziran'da açıklanacak faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası'nın karar metninde vereceği mesajları da yakından takip edecek. Özellikle enflasyon görünümü ve para politikasının geleceğine ilişkin değerlendirmeler yatırımcıların odağında olacak.

Kaynak: AA