Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre Türk lirası (TL) tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında reel olarak hafif bir değer kaybı yaşarken, üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise yükselişini sürdürdü.

TÜFE BAZLI REEL KUR 105,55 SEVİYESİNE İNDİ

Merkez Bankası’nın güncellediği verilere göre 2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE kanadında mayıs ayında bir önceki aya kıyasla 0,44 puan azalarak 105,55 seviyesine geri çekildi. Endeks, nisan ayında 105,99 düzeyinde dengelenmişti.

TÜFE bazındaki bu sınırlı düşüşe tezat olarak, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise aynı dönemde 0,29 puanlık bir artışla 101,41 seviyesine tırmandı.

YILLIK PERFORMANSTA TL GÜCÜNÜ KORUYOR

Mayıs ayındaki aylık bazda yaşanan kısmi gerilemeye rağmen Türk lirası uzun vadeli görünümde geçtiğimiz yıla oranla daha güçlü bir konumda yer alıyor. Veriler, Türk lirasının reel değerinin geçen yılın aynı dönemine (yıllık bazda) göre:

• TÜFE bazında 6,42 puan,

• Yİ-ÜFE bazında ise 2,36 puan arttığını ortaya koyuyor.

DÖVİZ SEPETİ VE ENFLASYONUN ENDEKSE ETKİSİ

TCMB tarafından yapılan kur gelişmelerine yönelik teknik değerlendirmede, mayıs ayında döviz sepetinin TL karşısındaki yükseliş trendi ve yerel enflasyon rakamları şu verilerle özetlendi:

• Dövizdeki Yükseliş: Mayıs ayında ABD doları Türk lirası karşısında ortalama yüzde 1,49 değer kazanırken, avro (EUR) ortalama yüzde 1,59 oranında yükseldi.

• Enflasyon Makası: Aynı dönemde Türkiye'de aylık TÜFE yüzde 1,71 artış kaydederken, üretici enflasyonunu temsil eden Yİ-ÜFE ise yüzde 2,75 oranında yukarı yönlü hareket etti.

Merkez Bankası uzmanları, Türkiye’deki tüketici enflasyonunda (TÜFE) yaşanan değişimin endeksteki artış eğilimini desteklediğini; buna karşın dünya TÜFE sepeti ile nominal kur sepetinde meydana gelen yukarı yönlü hareketlerin endeksi aşağı çekici (azaltıcı) bir etki yarattığını belirtti.