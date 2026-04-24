Borsa İstanbul'un ilaç sektöründeki önemli oyuncularından Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. (TRILC), geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) aldığı bedelsiz onayının ardından uygulama tarihini açıkladı.

Şirket, iç kaynaklardan karşılanacak dev sermaye artırımı için düğmeye bastı.

HAK KULLANIM TARİHİ: 27 NİSAN 2026

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, yüzde 540,8949 oranındaki bedelsiz pay alma hak kullanım başlangıç tarihi 27 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Bu tarihte portföyünde TRILC hissesi bulunan yatırımcılar, herhangi bir ücret ödemeden yeni paylarına kavuşacak.

SERMAYE YAPISINDA DEV ARTIŞ

SPK’nın 16 Nisan 2026 tarihli bülteniyle onaylanan süreç kapsamında;

• Şirketin mevcut 161.805.000 TL olan çıkarılmış sermayesi,

• Tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 875.195.000 TL artırılacak.

• Böylece Turk İlaç'ın yeni sermayesi 1.037.000.000 TL seviyesine ulaşacak.

YATIRIMCININ ELİNDEKİ LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

TRILC saat 11.17 itibarıyla yüzde 1 ekside 18,85 lira seviyesinde işlem görüyor.

Bedelsiz sermaye artırımı ile birlikte yatırımcıların elindeki lot sayısı yaklaşık 6,4 katına çıkacak. Örnek bir hesaplama ile:

100 lotu olan bir yatırımcının portföyündeki hisse adedi, bölünme sonrası hiçbir ek ödeme yapmadan 640 lota yükselecek.

Hisse fiyatı ise bölünme oranına paralel olarak aynı oranda düzeltilecek böylece yatırımcının toplam portföy değeri başlangıçta aynı kalırken lot sayısı artmış olacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.