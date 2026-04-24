ABD Başkanı Trump, dış politikada vites yükselterek Rusya-Ukrayna krizini çözme konusundaki kararlılığını yineledi.

Öte yandan, Trump’ın ticaret savaşları cephesinde hedefinde bu kez İngiltere var.

Teknoloji vergisinin kaldırılmaması durumunda ağır tarifeler uygulanacağını belirten Trump, Avrupa ile yeni bir ticari gerilimin sinyallerini veriyor.

Orta Doğu tarafında ise İsrail-Lübnan ateşkesinin 3 hafta uzatılması, kısa vadeli bir nefes alma alanı sağladı.

YURT İÇİ PİYASALAR: TCMB VE RATİNG BEKLEYİŞİ

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin adımları mercek altında.

• ING Analizi: TCMB’nin fonlama maliyetleri konusunda "bekle-gör" stratejisini sürdüreceğini öngörüyor.

• BBVA Research: En erken faiz indirim döngüsünün temmuz ayında başlayabileceği tahmin ediliyor.

• Scope Ratings: Bugün Türkiye raporunu yayımlayacak olan kurumun değerlendirmeleri, piyasaların kapanış seyri üzerinde etkili olabilir.

KRİPTO VE ENERJİ GÜNDEMİ

Yarın ABD’de düzenlenecek kripto para konferansında Trump’ın yapacağı konuşma, dijital varlık piyasalarında volatiliteyi artırabilir.

Ayrıca, 28-29 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek olan OECD Kritik Mineraller Forumu, Türkiye’nin enerji diplomasisindeki rolünü pekiştirecek önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

BORSA İSTANBUL AÇILIŞ BEKLENTİSİ

Veri akışının sakin olduğu haftanın bu son işlem gününde, Borsa İstanbul’un güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Yatırımcılar, Scope Ratings’in Türkiye raporu öncesinde temkinli bir duruş sergileyebilir.

ÖNEMLİ TAKVİM

• Bugün: Scope Ratings Türkiye Raporu.

• Yarın: Trump’ın Kripto Konferansı konuşması.

• 15 Mayıs: Fed Başkanı Powell’ın görev süresinin dolması (Küresel likidite için kritik eşik).

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• VHOL – Alsancak Holding tarafından 3.000.000 adet payın, pay başına 36,60 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satışı için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AVHOL – Alsancak Holding tarafından 3.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ARDYZ – Şirketin, 948.000 dolar tutarında iş aldığı açıklandı.

• AVGYO – İstanbul Arnavutköy’deki duran varlığın aylık 330.000 TL’den düşük olmayacak şekilde kiraya verildiği açıklandı.

• ALTNY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA(tr)’den A+(tr)’ye düşürüldüğü açıklandı.

• AKFGY – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• BORSK – Şirket ile Yıldız Holding arasında Ada Şeker paylarının devralınmasına yönelik Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldığı açıklandı.

• BRISA – 370 gün vadeli 1 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• BIENY – 363 gün vadeli 150 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• BUCIM – Şirketin, 2 No.lu döner fırınının satışı için çalışmaların başlatılacağı açıklandı.

• BRKVY – ING Bank tarafından gerçekleştirilen 149,0 milyon TL portföylük tahsili gecikmiş alacak satışını şirketin kazandığı açıklandı.

• CWENE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• CLEBI – Şirketin, Tanzanya’daki bağlı ortaklığı Celebi Tanzania Aviation Services’ın faaliyet gösterdiği havalimanındaki imtiyaz sözleşmesinin sona ermesi ve stratejik değerlendirmeler sonucunda bu pazarda mevcut yapı ile faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığı açıklandı.

• DYOBY – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• DEVA – 4 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• DITAS – Şirket unvanının Ditaş MDY Yedek Parma olarak değiştirildiği açıklandı.

• DCTTR – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• DOFER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• EFOR – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Efor Global Madencilik'in toplam 7 adet IV. Grup maden sahasına ilişkin arama ruhsat projelerinin MAPEG tarafından kabul edildiği açıklandı.

• ERCB – Şirketin, banka kredilerinin vade yapısının uzatıldığı ve kısa vadeli borç yükünün azaldığı açıklandı.

• ERCB – 2,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• EMNIS – Konkordato projesi kapsamında elli üçüncü taksit ödemesinin yapıldığı açıklandı.

• EMPAE – Elektronik sistemler üzerine modül bazlı tasarım ve üretim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Ankara’da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• FORTE – Şirketin, 622.000 dolarlık ihale kazandığı açıklandı.

• FORTE – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A+(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

• GARAN – 50 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• GIPTA – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun AA-(tr)’den AA(tr)’ye yükseltildiği açıklandı.

• GLCVY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 630 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• HLGYO – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• INVEO – Şirketin, yüzde 100 bağlı ortaklığı İstanbul Kandilli Gayrimenkul’e 310 milyon TL sermaye avansı verildiği açıklandı.

• ISMEN – 91 gün vadeli 3,5 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• ISMEN – 1 milyar TL’ye kadar varant ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• ICUGS – Şirket iştiraki Laska Teknoloji’nin satılması kapsamında alıcılar ile görüşmeler yapılması için YK Başkan vekiline yetki verilmesine karar verildiği açıklandı.

• KLYPV – Şirketin, 505,6 milyon TL tutarında iş aldığı açıklandı.

• KTLEV – Şirketin, bağlı ortaklığı İktisat Katılım Bankası paylarının Pusula Finans Holding’e 12,4 milyar TL’ye devredildiği açıklandı.

• KLSER – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• MAGEN – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• MAGEN – Denizli ve Manisa’daki 9 adet Jeotermal Kaynak Ruhsatının tamamının devrinin tamamlandığı açıklandı.

• MEDTR – Şirketin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihaleye katılım sağladığı açıklandı.

• METRO – Ayten Öztürk Ünal tarafından hazırlanan Pay Satış Bilgi Formu’nun iptal edildiği açıklandı.

• MEKAG – Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı Meka İthalat tarafından 983.000 euroluk iş aldığı açıklandı.

• OFSYM – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A(tr)’den A-(tr)’ye aşağı yönlü revize edildiği açıklandı.

• OZYSR – Şirketin, Malatya’daki GES yatırımı kapsamında TEDAŞ tarafından teknik bir sakınca olmadığı açıklandı.

• QNBTR – Yurt dışında 370 gün vadeli 29,2 milyon sterlin tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

• PAPIL – Bir yatırımcı tarafından Genel Kurul kararının iptali istemiyle açılan davanın reddedildiği açıklandı.

• SASA – Şirketin, Ocak – Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artışla 331.000 ton satış miktarı, 358 milyon dolar satış tutarı gerçekleştirdiği açıklandı.

• SASA – Yurt dışında 350 milyon dolara kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• TCELL – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• UCAYM – Macaristan’da şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

• ZOREN – 372 gün vadeli 234,3 milyon TL tutarında tahvil ihraç edildi.

• ZOREN – 135 gün vadeli 442,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 58,40 – 58,50 TL fiyattan 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,48’e yükseldi.

• AVGYO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 322.813 adet pay 13,00 – 13,36 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ALVES – Bank of America Corporation tarafından 3,64 – 3,70 TL fiyat aralığından 28.398.100 adet alış ve adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,88’e geriledi.

• AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 26,94 – 27,30 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ISKPL – Abdullah Çeker tarafından 18,98 TL fiyattan 1.500.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 0,07’ye geriledi.

• KARTN – Pak Gıda tarafından 101,77 TL fiyattan 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 18,96’ya geriledi.

• KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,20 TL fiyattan 9.994.722 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 58,63’e geriledi.

• PRZMA – Metin Kuru tarafından 21,00 – 21,38 TL fiyat aralığından 1.657.607 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,67’ye geriledi.

• PEKGY – Pardus Porttföy tarafından 23.762.231 adet alış ve 16.710.697 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 10,08’e yükseldi.

• SMRVA – ASV Holding tarafından 86,95 – 118,00 TL fiyat aralığından 3.540.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 65,71’e geriledi.

• ZGYO – Menat Equity tarafından 24,70 TL fiyattan 34.320.670 adet alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 16,30’a yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• CEMZY – Şirket sermayesi 28 Nisan’da 402 milyon TL’den yüzde 472,14 oranında bedelsiz olarak 1,9 milyar TL artışla 2,3 milyar TL’ye yükseltilecek.

• CONSE – Şirket sermayesinin 771 milyon TL’den yüzde 100 oranında bedelli olarak 771 milyon TL nakden artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

• ENTRA – Şirket sermayesinin 1,8 milyar TL’den yüzde 19 oranında bedelli ve yüzde 100 oranında bedelsiz olarak artışla 4,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• OZYSR – Şirket sermayesi bugün 103,2 milyon TL’den yüzde 310 oranında bedelsiz olarak 319,9 milyon TL artışla 423,1 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 11,65 TL’ye denk gelmekte.

• GLRMK – Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı. (Planlanan toplam satış hasılatı: 6,3 milyar TL)

• UMPAS – Tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı. (Planlanan toplam satış hasılatı: 1,0 milyar TL)

Kaynak: İnfo Yatırım