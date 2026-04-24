IC Enterra Yenilenebilir Enerji (ENTRA), özkaynaklarını güçlendirmek ve büyüme hedeflerini finanse etmek amacıyla hazırladığı kapsamlı sermaye artırım planı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) beklediği yeşil ışığı aldı.

22 Nisan 2026 tarihli SPK bülteninde yayımlanan karara göre şirketin mevcut sermayesi rekor bir oranda artırılacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşılan bildirime göre şirket, mevcut 1.845.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini toplamda 2.195.550.000 TL (yüzde 119 oranında) artırarak 4.040.550.000 TL’ye çıkarıyor. Bu dev artışın kaynak dağılımı ise şöyle:

• Bedelsiz Artırım: 1.845.000.000 TL (Tamamı iç kaynaklardan).

• Bedelli (Nakit): 70.217.486,23 TL nominal değerli pay karşılığında nakden.

• Borç Mahsubu: 280.332.513,77 TL’lik kısım ise sermaye avansı hesabından mahsup edilerek karşılanacak.

HİSSELER NE DURUMDA?

ENTRA payları borsada hareketli bir seyir izliyor. İşte ekranlara yansıyan son rakamlar:

• Son Fiyat: 11.65 TL (Günlük bazda yüzde 2.84 düşüşle çarşamba gününü kapattı).

• İşlem Hacmi: Yaklaşık 457.8 milyon TL hacim gerçekleşirken, 38.7 milyondan fazla lot el değiştirdi.

• Geniş Perspektif: Kısa vadedeki geri çekilmeye rağmen ENTRA, aylık bazda yüzde 14.78, yıllık bazda ise yüzde 11.06 oranında primli seyretti.

BU ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Bu sermaye artırımı, IC Enterra'nın mali yapısını modernize etme ve borçluluk oranlarını yönetme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Özellikle iç kaynaklardan yapılan yüksek oranlı bedelsiz artırım, hisse likiditesini artırabilirken; nakit girişi sağlayan bedelli kısmı şirketin yeni enerji yatırımları için taze kan niteliği taşıyor.

Yatırımcıların şimdi gözü, bedelsiz payların hesaplara geçeceği ve rüçhan hakkı kullanım tarihlerinin netleşeceği önümüzdeki günlerde olacak.

