Brent petrol yeniden 102 dolara dayandı, Avrupa imalatı zayıf seyrediyor. Bu tablo Türkiye'nin hem enerji faturasını hem ihracat gelirini aynı anda vuruyor.

Hürmüz Faturası Türkiye'ye Nasıl Yansıyor?

Brent petrolün varil fiyatı 23 Nisan itibarıyla 102,7 dolardan işlem gördü. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yabancı gemilere müdahale ettiğine dair haberler, fiyatın yeniden 100 dolar barajını aşmasında belirleyici oldu.

Türkiye petrolünü ithal eden bir ülke. Bu basit gerçek, her varil artışında doğrudan devreye giriyor. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez'e göre petrolde her 10 dolarlık artış, Türkiye'nin cari açığına 4,5 ile 5 milyar dolar arasında ek yük bindiriyor. Hükümetin OVP'sinde ise baz senaryo olarak 60-65 dolar bandı alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık petrol ortalamasının 80 dolar olması durumunda enflasyonun baz senaryoya kıyasla 2,8 ile 3,5 puan arasında daha yüksek seyredebileceğini açıkladı. Şu an 100 doların üzerinde olduğu düşünüldüğünde bu etki daha da büyüyebilir.

Akademik ve piyasa hesaplamalarına göre Brent'in 100 dolar civarında kalması durumunda, dolaylı etkiler de dahil edildiğinde Türkiye TÜFE enflasyonu üzerindeki toplam baskının 6 ile 8 puan arasında olabileceği öngörülüyor. Eşel-mobil mekanizmasının devreye girmesi bu etkiyi sınırlıyor olsa da pompadaki yansıma kaçınılmaz: 25 Nisan'dan itibaren motorin litre fiyatına yaklaşık 3 TL zam bekleniyor.

Avrupa Zayıflarsa Türkiye'nin İhracatı Ne Olur?

Petrol cephesindeki baskı tek başına bile ağır. Ama Avrupa tarafı da sorunlu. Türkiye'nin toplam ihracatının yarıdan fazlası Avrupa'ya gidiyor. Türkiye İmalat PMI, Ocak 2026'da 48,1'e gerileyerek üst üste yirmi ikinci aydır 50 eşik değerinin altında kaldı; yeni siparişler ve ihracat siparişleri keskin biçimde zayıfladı.

Avrupa tarafında da imalat hâlâ toparlanamadı. Euro Bölgesi PMI'daki toparlanmanın neredeyse tamamı hizmetlerden geliyor; imalat tarafı zayıf kalmaya devam ediyor. Almanya'da altyapı ve savunma harcamalarının hızlanması olmadan imalatın yeniden devreye girmesi güç görünüyor. Türkiye'nin otomotiv, tekstil ve makine ihracatı bu tabloda baskı altında kalmaya devam ediyor.

Avrupa ekonomisindeki yavaşlama, ihracat odaklı sanayi şirketleri açısından dış talep riskini doğrudan gündeme getiriyor.

Peki Fırsat Var mı?

Tablonun tamamı olumsuz değil. Petrol fiyatlarının yükselmesi, enerji bağımlısı Avrupa sanayisinin rekabet gücünü düşürürken Türkiye'yi bazı üretim kategorilerinde avantajlı konuma taşıyabilir. Petrol şokunun yarattığı maliyet baskısına karşın yapay zeka yatırımları ve Çin kaynaklı iyimserlik, gelişen piyasaları tamamen çöküşten koruyor.

Savunma sanayi ise bu konjonktürde öne çıkan istisna olmaya devam ediyor. Hem Orta Doğu gerginliği hem de Avrupa'nın yeniden silahlanma süreci, Aselsan gibi ihracata yönelik savunma şirketleri için talep zemini oluşturuyor.

Bakan Şimşek, petrol şokunu geçici olarak nitelendiriyor ve dezenflasyon sürecinin kararlılıkla süreceğini vurguluyor. Yeşil dönüşümün hızlandırılmasıyla enerji ithalat faturasının azaltılabileceğini de ekliyor.

İzlenecek veri: Mayıs PMI açıklamaları ve Nisan enflasyonu. Bu iki veri hem TCMB'nin faiz yolunu hem de ihracat görünümünü yeniden fiyatlayacak.

Yasal uyarı:

Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınız için lisanslı bir danışmana başvurunuz.