Youtube analisti Jesse Eckel, bu hafta Bitcoin’in geleceğine yönelik dikkat çeken bir deney gerçekleştirdi. Claude Opus 4.7, ChatGPT Pro, Grok Heavy, Gemini DeepThink ve Grok 4.3 beta modellerinden Bitcoin fiyatını tahmin etmelerini istedi. 30 gün, 6 ay ve 1 yıl sonrası için tahminler yapıldı.

Kaynak: TradigView

GEMİNİ DEEPTHİNK

Yapay zekaların arsından sadece Gemini DeepThink, BTC’nin 6 ay içinde düşeceğini ve Ekim’de 65 bin doları görebileceğini tahmin etti. Gemini DeepThink ‘in aksine diğer tüm modeller ise fiyatın yatay ya da daha yüksek seviyelere çıkacağını öngörüyor.

GROK HEAVY

Yalnızca iki dakika içinde 893 farklı kaynağı tarayarak en kapsamlı veri analizlerinden birini sunan Grok Heavy, yükseliş eğilimli bir tablo çizdi:

• 6 Ay Sonra: 92.000 dolar

• Nisan 2027: 118.000 dolar

CHATGPT PRO

Popüler yapay zeka modeli ChatGPT Pro, piyasadaki diğer modellere göre çok daha muhafazakar ve temkinli bir beklenti içerisinde:

• 30 Gün İçinde: 76.000 dolar

• 6 Ay Sonra: 80.000 dolar

• 1 Yıl Sonra: 84.900 dolar

CLAUDE OPUS

Orta seviyede bir iyimserlik sunan Claude Opus 4.7, istikrarlı bir büyüme öngörüyor:

• 30 Gün İçinde: 77.800 dolar

• 1 Yıl Sonra: 98.000 dolar

GROK 4.3 BETA

Erken erişim kullanıcılarına sunulan ve Elon Musk'ın en güçlü modellerinden biri olan Grok 4.3 beta, adeta "roket" etkisi yaratacak tahminlerde bulundu:

• 6 Ay Sonra: 135.000 dolar

• 1 Yıl Sonra: 210.000 dolar (Bu senaryo gerçekleşirse, BTC fiyatının Ekim 2026'ya kadar iki katına çıkması bekleniyor.)

YAPAY ZEKA ORTALAMASI: ORTAK NOKTA NERESİ?

Farklı karakterdeki bu beş modelin tahminlerinin ortalaması alındığında, piyasanın genel yönü şu şekilde şekilleniyor:

• 30 Günlük Ortalama: 77.000 dolar

• 6 Aylık Ortalama: 91.000 dolar

• 1 Yıllık Ortalama: 119.000 dolar

Bu hesaba bakıldığında Nisan 2027’ye kadar bu durum yaklaşık yüzde 55’lik bir artış anlamına geliyor.

Analist ayrıca Hidden State Engine son iki ayda oldukça başarılı sonuçlar verdiğini bildirerek BTC için tahminin 1 yıl için 128.000 dolar olduğunu belirtti. Yapay zekanın kripto fiyatı tahminin ne kadar doğru olabileceği tartışılırken, dünyanın en güçlü beş modelinden dördünün aynı tahmini yapması dikkat çekiyor.

