İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kuru hareketleri vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz politikaları ve küresel gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro kurunda dalgalı seyir sürüyor.

Peki güncel rakamlar ne durumda? İşte 23 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Dolar saat 09.14 itibarıyla 44,9221 TL'den alış ve 44,9271 TL'den satış seviyelerinde seyrediyor.

Euro ise yine aynı saat itibarıyla 52,6858 TL'den alış ve 52,7267 TL'den satış bandında işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları, enflasyon görünümü ve jeopolitik gelişmeler döviz kurları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.