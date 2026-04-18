Döviz kurlarında, dolar/TL ve euro/TL pariteleri dikkat çekiyor. Serbest piyasada işlem gören güncel rakamlar şu şekilde:

TCMB VERİLERİ VE KÜRESEL GÖSTERGELER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dünkü efektif kurunu alışta 44,6989 TL, satışta ise 44,7795 TL olarak ilan etmişti.

Önceki verilere oranla yaşanan bu değişim, sınırlı da olsa kurdaki yukarı yönlü ivmenin korunduğunu gösteriyor.

Küresel ölçekte ise doların diğer para birimleri karşısındaki gücü şu paritelerle şekillendi:

• Euro/dolar: 1,1765

• Sterlin/dolar: 1,3516

• Dolar/yen: 158,6

PİYASA BEKLENTİSİ

Analistler hem iç piyasadaki yerel gelişmelerin hem de küresel ekonomik verilerin döviz üzerindeki baskısının sürdüğünü ifade ediyor.

Özellikle iş dünyası ve yatırımcılar için kritik seviyelerin aşılıp aşılmayacağı, önümüzdeki haftanın seyri açısından belirleyici olacak.